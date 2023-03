Sanpa ancora in corsa per il secondo posto

Ultimo turno infrasettimanale, oggi – con due gare pomeridiane e le altre serali – per il girone B di Eccellenza con il Victor San Marino ad un passo dalla possibile promozione diretta in serie D. Il Del Duca Grama sarà la prima delle quattro formazioni ravennati inserite nel raggruppamento, a scendere in campo a livello temporale. Lo farà tra le mura amiche dello "Sbrighi" alle 16.30 contro i riminesi del Pietracuta in una gara che conta soltanto per gli ospiti, visto che i ravennati sono già aritmeticamente retrocessi assieme alla Comacchiese, guidata in panchina dell’ex centrocampista del Ravenna – qualche apparizione in serie B – Oscar Cavallari. Tutte serali le altre gare delle formazioni bizantine. Il Classe, che sta lottando con le unghie e con i denti per evitare i playout (o almeno giocarli da favorita), ospita il Granamica: bolognesi tranquilli con 55 punti, non possono puntare al secondo posto – e dunque disputare i playoff nazionali – ma neppure essere coinvolti nella zona retrocessione. Il Russi (foto), ormai staccato di 10 punti dalla seconda piazza, fa visita al Tropical Coriano che deve raggranellare gli ultimi punticini per la tranquillità, ma anche così sarà difficile vederlo coinvolto nei bassifondi. Il Sanpaimola, ancora in lotta per il secondo posto, farà visita al Mari Torello, formazione al limite della zona playout. Eccellenza. Girone B (34ª giornata, ore 20,30): Savignanese-Bentivoglio (ore 16), Del Duca Grama-Pietracuta (ore 16,30), Castenaso-Cava Ronco, Cattolica-Comacchiese, Classe-Granamica, Masi Torello Voghiera-Sanpaimola (stadio Raibosola, Comacchio), Sant’Agostino-Progresso, Tropical Coriano-Russi, Valsanterno-Medicina Fossatone, Victor San Marino-Diegaro. Classifica: Victor San Marino 79; Progresso 70; Sanpaimola 65; Russi 60; Savignanese, Medicina Fossatone 58; Granamica 55; Diegaro 52; Castenaso 48; Cava Ronco 47; Bentivoglio 46; Pietracuta 42; Tropical Coriano 40; Masi Torello Voghiera 38; Classe 33; Sant’Agostino 32; Valsanterno 27; Cattolica* 18; Comacchiese, Del Duca Grama 16. *Penalizzato di 1 punto.

u.b.