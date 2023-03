Sanpa, i risultati arrivano grazie all’attacco

È un Sanpaimola che non molla l’osso, quello protagonista nel campionato di Eccellenza.

Nonostante lo 0-0 di domenica scorsa a Coriano sul campo del Tropical, la formazione di San Patrizio è rimasta al 3° posto in classifica (a -5 dalla zona playoff, occupata dal Progresso), respingendo l’assalto del Russi, sconfitto a propria volta a Borgo Tossignano dal pericolante Valsanterno. Onore dunque al Tropical Coriano, capace di non subire reti dall’attacco più prolifico del girone B. Con 54 reti, il Sanpaimola viaggia infatti ad una media di 1,68 gol a partita: "Abbiamo giocato con una squadra di ottimo livello – ha ammesso il mister Andrea Orecchia – che, secondo il mio parere, non merita la classifica che ha. Giocatori che ci hanno chiuso praticamente tutti i nostri spazi, mettendoci in seria difficoltà. Non è stato facile per noi trovare soluzioni per andare in gol, e infatti non ci siamo riusciti. Abbiamo comunque disputato una partita molto intensa, nonostante che venissimo da due gare ravvicinate, contro Valsanterno e Savignanese". Il tecnico lughese ha fatto buon viso a cattiva sorte: "Ok, non è arrivato il gol, però ci abbiamo provato in tutti i modi. Sulle palle inattive, su azione, su cross e coi tiri, anche da fuori area. È mancato solamente l’episodio vincente, ma non abbiamo nessun rammarico. Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi. La squadra ha fatto un’altra buona prestazione. Chi è sceso in campo, si è fatto trovare pronto, quindi sono molto soddisfatto della prova dei giocatori".

Orecchia ha quindi evidenziato come il momento della stagione sia compatibile con risultati a sorpresa: "Succede che, in questa fase finale della ‘stagione regolare’, ogni squadra ha il proprio obiettivo da perseguire e da raggiungere, e quindi, da qui al termine delle 6 giornate che mancano alla fine, mi aspetto tutte partite molto complicate ed equilibrate, a prescindere dai valori espressi dalla classifica. Effettivamente abbiamo visto anche alcuni risultati non immediatamente pronosticabili. Ecco perché noi, nelle ultime 6 partite, dovremo farci trovare pronti, a prescindere dall’avversario. A cominciare dal fanalino di coda Del Duca Grama, che domenica, alle 15.30, ospiteremo a Conselice".