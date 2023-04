Sanpa, la vetta dista sei lunghezze Imola riceve oggi il Cattolica

Dopo il turno infrasettimanale torna in campo l’Eccellenza che vivrà il derby Russi-De Duca che ha poco significato per entrambe le squadre: se il Del Duca è comunque già condannato alla retrocessione, l’aritmetica lascia una flebilissima speranza ai Falchetti per raggiungere il secondo posto, a dieci punti. A -6 dal Progresso c’è invece il Sanpaimola che ospita il Cattolica ancora in lizza per la salvezza. Infine il Classe, che deve cercare di arrivare almeno ai playout gioca a Bentivoglio, ormai salvo. Nel girone D di Promozione, il Massa Lombarda gioca oggi a Castenaso contro l’Atletico, secondo: una gara senza valore, almeno per il Massa, già aritmeticamente promosso. È importante per i bolognesi, invece che, perdendo, potrebbero essere scavalcati da Reno o Solarolo. Promozione (26ª giornata, ore 15,30). Girone D: Faenza-Mesola, F. Ghiaia-Reno, S. P. Vincoli-Sparta, Solarolo-Cotignola. Oggi: A. Castenaso-Massa Lombarda. Classifica: Massa Lombarda 63; Atletico Castenaso 50; Reno, Solarolo 49; Osteria Grande 48; San Pietro in Vincoli, Mesola 44; Portuense Etrusca 38; Sparta Castelbolognese 37; Faenza 34; Placci Bubano 26; Fosso Ghiaia, Cotignola 23; Sesto Imolese 21; Libertas Castel San Pietro 20; Argentana 6. Girone E: Cervia-Verucchio. Classifica: Sampierana 62; Gambettola 61; Vis Novafeltria 46; Forlimpopoli 42; Bakia, Due Emme 38; Verucchio 37; Torconca Cattolica, Fratta Terme 35; Cervia 33; Stella 30; Sant’Ermete 29; Misano, Bellaria Igea Marina 24; Meldola 21; Granata 19. Eccellenza. Girone B (35ª giornata, ore 15,30): Bentivoglio-Classe, Russi-Del Duca Grama, Sanpaimola-Cattolica. Classifica: Victor San Marino 82; Progresso 71; Sanpaimola 65; Russi 61; Savignanese 59; Medicina Fossatone, Granamica 58; Diegaro 52; Castenaso 51; Cava Ronco, Bentivoglio 47; Pietracuta 45; Tropical Coriano, Masi Torello Voghiera 41; Classe, Sant’Agostino 33; Valsanterno 30; Cattolica* 21; Comacchiese, Del Duca Grama 16.

u.b.