Sanpa-Russi è il big match

Il campionato di Eccellenza propone per domani le gare della giornata n.27. Il campo principale è il ‘Buscaroli’ di Conselice, dove andrà in scena un attesissimo derby d’alta quota.

Sanpaimola-Russi. I padroni di casa – quarti a quota 47 e reduci da 5 sconfitte nelle ultime 8 giornate (e un solo ko in tutte le precedenti 17...) – arrivano riposati a questa sfida, dopo il rinvio del match esterno di domenica scorsa contro il Pietracuta, che verrà recuperato mercoledì. Gli ospiti invece – terzi della classe a quota 52, a -4 dalla zona spareggi, e a -8 dalla capolista Victor San Marino – sono in arrivo dal 3-0 interno inflitto alla Comacchiese. Match che ha messo in vetrina il bomber Salomone. Con la doppietta firmata contro gli estensi, l’attaccante arancione è salito a quota 21. A contendergli la leadership, a quota 18 (ma con una gara in meno), c’è Bonavita, della formazione di San Patrizio. Si prospetta un bel derby, con una sfida nella sfida. Dovesse andare come all’andata, lo spettacolo è assicurato. In quella occasione, il 2-2 finale, maturato nella ripresa, mise in vetrina proprio Salomone e Bonavita, autori di una doppietta ciascuno.

Comacchiese-Classe. La formazione di mister Succi ha decisamente ingranato la marcia giusta. Grazie alle ultime 3 vittorie di fila (senza subire reti), e grazie ai 5 risultati utili consecutivi, la classifica è meno deficitaria. I biancorossi hanno ridotto a -2 il ritardo dalla zona salvezza, ovvero dal Pietracuta, che pure ha una gara in meno, e a -4 dal Masi Torello. Con un organico di spessore, con giovani di prospettiva e con una amalgama che finalmente sta dando frutti importanti, l’undici ravennate è destinato ad un finale di campionato in crescendo. A questo punto, l’insidia principale diventa quella di prendere sottogamba un avversario che, reduce da 5 ko e un pareggio nelle ultime 6 giornate, è scivolato in zona retrocessione a -13 dalla zona playout. All’andata il Classe vinse 2-1 con due reti, di Pirazzoli e Tavolieri, segnate nei primi 3’ di gioco.

Sant’Agostino-Del Duca Grama.

Dopo il ko di misura contro la capolista, la formazione di mister Pozzi prova a rialzarsi per l’ennesima volta. I numeri restano tuttavia impietosi. Penultimo posto con 12 punti; 4 sconfitte consecutive con un solo gol messo a segno, e 14 punti di ritardo dalla zona playout, ovvero proprio dal Sant’Agostino, che però viene da due importanti risultati, come la vittoria (un po’ a sorpresa) contro la Savignanese, e il rocambolesco 3-3 di Coriano contro il Tropical. All’andata finì 1-1 con vantaggio ravennate di Ndyaie, e pareggio estense di Fiorini su rigore.