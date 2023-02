Sanpaimola a Pietracuta con la rosa ridotta

Nel campionato di Eccellenza, il Sanpaimola recupera oggi alle 15, a Pietracuta, la gara rinviata per neve due settimane fa. Nello stesso girone B, si recupera oggi (14.30) anche Savignanese-Diegaro. La formazione di mister Orecchia (il difensore Raccagni in foto) è reduce dal pareggio casalingo 0-0 nel big match contro il Russi, e si appresta ad affrontare due trasferte nel giro di 4 giorni, visto che domenica, l’avversario cui rendere visita sarà il Bentivoglio: "Adesso – ha commentato il tecnico del Sanpaimola – pensiamo a giocare questo doppio impegno. Sicuramente ce la vedremo con due squadre che stanno bene, come Pietracuta, che ha realizzato 24 punti nelle ultime 12 partite, con un ruolino di marcia veramente importante. Anche il Bentivoglio sta facendo benissimo, quindi andremo ad affrontare due formazioni in salute". Orecchia, fresco ex arancione, è poi tornato sulla sfida interna contro il Russi: "Il Sanpaimola ha disputato una partita eccellente. Di fronte ci siamo trovati una delle migliori formazioni del girone, ovvero la squadra che ha fatto finora più gol, forte tra l’altro del capocannoniere del girone Salomone. Siamo stati abili a limitarli, anche perché, il nostro portiere, in pratica, non ha fatto neanche una parata. Quindi, a livello difensivo, abbiamo disputato un’ottima gara. Senza dimenticare che abbiamo avuto forse l’occasione migliore del match, anche se poi non abbiamo avuto la lucidità. In generale tuttavia è stata una gara molto equilibrata". Mister Orecchia ha poi tracciato la linea da seguire da qui alla fine della stagione: "In questo momento poi stiamo facendo in conti con una rosa ristretta per via di infortuni e acciacchi. Non è facile dunque scendere in campo ogni tre giorni, facendo giocare più o meno sempre gli stessi. Nelle prossime gare contro Pietracuta e Bentivoglio è molto probabile che debutterà qualche altro baby della nostra Juniores, come ha fatto Venturoli, schierato due volte da titolare. Questo è il nostro obiettivo, ovvero cercare di consolidare una buona posizione e valorizzare i giovani del vivaio".