Sanpaimola, continua la rincorsa alla vetta

Dopo la sosta natalizia, il campionato di Eccellenza riprende domani, alle 14.30, con le gare della seconda giornata di ritorno.

Granamica-Sanpaimola. Al ‘Bonarelli’ di Granarolo Emilia, c’è una insidia per la vice capolista. Il Granamica è infatti in una posizione di classifica (7° posto) di assoluto relax, senza doversi guardare alle spalle (la zona playout dista 13 lunghezze), e senza avere obblighi di vertice (la zona playoff è lontana 10 punti). In questa condizione di privilegio, i bolognesi diventano una sorta di mina vagante. Dal canto proprio, la formazione di mister Orecchia, che deve rinunciare allo squalificato El Bouhali, riprende il cammino dopo aver fallito l’approdo al 1° posto. L’inaspettato ko casalingo contro il Diegaro, con cui l’undici di San Patrizio ha chiuso il 2022, ha vanificato l’impresa del Russi che, nel frattempo, aveva sconfitto la capolista Victor San Marino. I titani sono dunque rimasti in vetta con 2 punti di margine. Fra i padroni di casa Armaroli è squalificato. All’andata decisero le reti di Simone Alessandrini e Bonavita.

Sant’Agostino-Russi. Il successo contro la capolista ha, di fatto, riaperto tutti i discorsi in chiave promozione. I falchetti (che restano la squadra meno battuta del girone con sole 2 sconfitte) sono tornati in lizza per un posto al sole. La Victor San Marino è infatti a sole 3 lunghezze. L’undici di mister Farneti è anche la squadra col rendimento più costante, essendo imbattuta da 14 turni. L’errore sarebbe però quello di sottovalutare il Sant’Agostino, a prescindere dall’assenza degli squalificati Ribello e Fiorini. Gli estensi, al 15° posto a quota 20, sono impegnati ad uscire dalla zona playout e, fra le mura amiche (13 punti conquistati), sono abituati muovere la classifica. All’andata il Russi vinse 4-1 con reti di Garavini, Bigliadori e doppietta di Saporetti.

Progresso-Classe. Per tentare di uscire dalla zona playout (6 punti di ritardo dalla salvezza), la formazione di mister Succi, reduce da 2 ko interni consecutivi, deve tornare a fare punti. La trasferta a Castel Maggiore è, sulla carta, proibitiva (i felsinei sono al 4° posto, a -5 dalla zona playoff), ma l’undici ravennate potrà contare su un nuovo rinforzo. In biancorosso è infatti tornato il difensore Ericson Okonkwo, classe 2000, già al Classe in serie D nel 2018. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Alfonsine e Del Duca Grama in Eccellenza. All’andata finì 3-0 per i bolognesi.

Del Duca Grama-Valsanterno. Chiuso l’anno col successo corsaro di Classe, i biancoazzurri – ultimi della classe e a -14 dalla zona playout – contano comunque di giocarsi le proprie carte in chiave salvezza. L’occasionissima è data dallo scontro diretto contro la formazione di Borgo Tossignano, penultima con soli 3 punti di margine sui ravennati. All’andata finì 0-0.