Sanpaimola-Del Duca: derby da testacoda

Il campionato di Eccellenza, manda in scena domani, alle 15.30, le gare della trentatreesima giornata. Al termine della regular season mancano 6 turni. Benché la classifica sia già delineata, i distacchi non sono ancora abbastanza marcati per emettere sentenze definitive. Si tornerà poi in campo anche mercoledì sera per il turno infrasettimanale.

Sanpaimola-Del Duca Grama. Al ‘Buscaroli’ di Conselice si gioca un derby in testacoda, reso un po’ meno scontato dall’impresa degli ospiti che, domenica scorsa hanno sconfitto la Comacchiese, spezzando un incantesimo che durava da 10 turni. La formazione di mister Pozzi, che deve rinunciare allo squalificato Buzi, ha agganciato gli estensi, ma è rimasta in fondo alla classifica.

I padroni di casa invece, col pareggio di Coriano, hanno interrotto una serie di 4 vittorie consecutive, perdendo terreno nei confronti del Progresso, che ora viaggia al 2° posto con 5 punti di vantaggio sulla formazione di mister Orecchia. Il Sanpaimola, che all’andata vinse 4-1 a Castiglione di Ravenna, resta comunque la squadra col miglior attacco (54 reti).

Russi-Savignanese. È un match atteso e di alta classifica, quello in programma al ‘Bucci’. I falchetti, scivolati al 4° posto in classifica a -7 dalla ‘zona spareggi’, sono in cerca di riscatto dopo l’imprevisto scivolone di Borgo Tossignano, incassato sul campo del pericolante Valsanterno. La formazione di mister Farneti si è fatta nuovamente scavalcare dal Sanpaimola. La matematica tiene ancora in gioco gli arancioni, ma servirà un mezzo miracolo per arrivare al playoff. Tanto più che l’avversario non farà certo sconti. La Savignanese è infatti al 5° posto, a -5 dal Russi, ‘evaporata’ dalle prime posizioni per via di un andamento ondivago, fatto di vittorie e sconfitte in rapida successione. All’andata finì 1-1, col Russi capace di pareggiare a 7’ dal termine grazie ad Amaducci.

Medicina-Classe. Restano sempre 5 i punti che i biancorossi – quindicesimi a quota 33 – devono recuperare al Masi Torello per evitare il playout. Nel frattempo però, alle spalle, i rivali del Sant’Agostino hanno ridotto da 3 a 2 le lunghezze di ritardo. Con queste premesse la formazione di mister Succi – reduce dal ko interno contro la capolista Victor San Marino, tenuta in scacco per 81’ – affronta la trasferta di Medicina, sul campo della quinta forza del campionato.

I bolognesi sono peraltro annunciati in uno splendido stato di forma, in arrivo da 3 vittorie consecutive, le ultime due delle quali in trasferta a Russi e Bentivoglio. Cappello (2 turni) e Licka (1) sono squalificati. All’andata il Classe passò in vantaggio con Merciari a metà del 1° tempo, ma poi si fece rimontare, sempre nella prima frazione di gioco, per l’1-2 definitivo.