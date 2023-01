Sant’Agata e Russi, due ko ininfluenti Scattano le poule

Si chiude con due ininfluenti sconfitte la regular season di Selene Sant’Agata e Basket Club Russi, attese ora rispettivamente dalla Poule Promozione e dalla Poule Salvezza, che partiranno nell’ultimo week end di gennaio. Sant’Agata ha perso 56-63 (11-19; 38-25; 48-44) sul campo dell’Artusiana Forlimpopoli, mentre Russi è caduta 59-75 (12-21; 30-43; 46-54) in casa con i Tigers Villanova. Il Selene parteciperà dunque alla Poule Promozione composta da dodici partite contro avversarie degli altri gironi regionali portandosi i punti ottenuti nella prima fase con le squadre dello stesso gruppo, al termine delle quali le prime quattro accederanno ai playoff dove si giocheranno un posto nella nuova C Unica incrociandosi con l’altro girone. Questa la classifica del girone F di Poule Promozione: Podenzano, Granarolo Basket 4; Vignola, Stars Bologna, Villanova Tigers, Sant’Agata 2; Scuole Basket Cavriago, Audace Bologna 0. Formula identica anche per la Poule Salvezza dove le prime quattro si salveranno direttamente, le ultime due retrocederanno e le quinte e le seste giocheranno i playout incrociandosi con l’altro girone.

Il tabellino di Russi: Kertusha 2, Laghi 16, Cervellera 4, Galletti, Basaglia 4, Samorì 5, Rinchiuso, Pirini 3, Senni 2, Porcellini 15, Rosti, Vistoli 8. All.: Tesei Classifica finale regular season: Tigers Villanova e Artusiana Forlimpopoli 24; Sant’Agata 16; International Imola 14; Russi 10; Riccione, Basket 2005 Cesena e Polisportiva Stella Rimini 8.