Sara Errani vince a Arcadia e torna nelle prime cento

Sara è tornata. Sara Errani dopo aver vinto l’Itf di Arcadia da 60.000 dollari di montepremi è tornata tra le prime cento del mondo a distanza di quattro anni. Dopo essere stata numero 5 – suo best ranking – e numero 1 in doppio, è una grande gioia per lei, a quasi 36 anni (ad aprile), rientrare al numero 97. E per una come lei, che ha vinto quasi 14 milioni di dollari di montepremi in carriera, l’assegno di 9.142 dollari che spettavano alla vincitrice di Arcadia, è stato sicuramente accolto con grande soddisfazione. Il torneo californiano che la vedeva testa di serie numero 1 e 107 al mondo si è giocato sul cemento. Al primo turno la faentina ha battuto facilmente (6-0, 6-2) la statunitense Rosca (numero 524). In fotocopia i risultati del secondo turno e dei quarti: prima 6-0, 6-1 poi 6-1, 6-0 con la Rogers (574 nella classifica Wta) e la giapponese Saigo (395). Con appena 4 game persi in tre turni Sara Errani si è presentata in semifinale, nella quale ha battagliato a lungo con la croata Petra Marcinko, (numero 173): 6-0, 3-6, 7-5. Ed è stato questo l’ultimo incontro della romagnola, visto che ha vinto la finale senza giocarla, favorita dal forfeit dell’olandese Arantxa Rus. E, sull’onda di questo successo, Errani ha già passato anche il primo turno delle qualificazioni sul cemento di Indian Wells, battendo la svizzera In-Albon con un netto 6-4, 6-2. Per entrare nel tabellone principale del torneo californiano, con un montepremi di 8 milioni e 800 mila dollari, Errani dovrà battere proprio la 32enne olandese Rus che ha sconfitto Siana Shnaider. E se la faentina dovesse entrare nel tabellone di Indian Wells sarebbe davvero un trionfo: prima di centrare in successo ad Arcadia aveva vinto 4 partite perdendone 7, uscendo al primo turno delle qualificazioni a Dubai e agli Australian Open e al secondo a Lione.

u.b.