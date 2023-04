Savio ancora in corsa per il primo posto

Resta pienamente in corsa, il Savio (Giovanni Tani in foto), per la promozione diretta nel girone G di Prima: i ravennati vincono 2-0 il derby di Savarna e restano a -2 dalla capolista Pianta, ma sono al secondo posto (col Fontanelice) per la grande vittoria del Real Fusignano che piega 1-0, grazie al 13º gol di Bandini, il San Vittore, ora quinto dopo aver guidato a lungo la classifica. Nel girone F, il pari (1-1) col Basca condanna il Conselice alla retrocessione: ora è in ritardo dal Tresigallo di 9 punti a 3 giornate dal termine. Però i ferraresi sono in vantaggio negli scontri diretti con i ravennati: 0-1 e 2-2 e dunque salvi. Salta per impraticabilità di campo – allagato dalla pioggia – la partita di Fruges tra i locali e il Bondeno. Il Santagata Sport batte 2-0 (Madonna e Hdada) il Vaccolino e raggiunge all’undicesimo posto il Fly: in caso di arrivo in parità i ravennati, in vantaggio negli scontri diretti, sarebbero salvi. Risultati 27ª giornata. Girone G: Bagnacavallo-Carpena 2-3 (12’ pt Gorini, 20’ pt Calderoni (B), 25’ pt Grego (B), 4’ st Manica, 29’ st Maltoni), C. Rio-Pol. 2000 0-1 (18’ st rig. Calviello), Castrocaro-S. Rocco 0-1 (7’ pt Gamberi), Civitella-A. Romagna 2-0 (2’ pt e 36’ pt Leggio), Pianta-V. Faenza 1-0 (22’ st Fedele), R. Fusignano-S. Vittore 1-0 (35’ st Bandini), R. Terme-Fontanelice 0-1 (23’ st F. Dardi), Savarna-Savio 0-2 (30’ pt Ghetti, 24’ st Buonavoglia). Classifica: Pianta 58; Savio, Fontanelice 56; Civitella 55; S. Vittore 54; V. Faenza 38; Carpena 37; A. Romagna 35; R. Fusignano, Savarna 34; C. Rio 32; Pol. 2000 21; Bagnacavallo 28; S. Rocco 25; Castrocaro 16; R. Terme 12. Girone F: Basca-Conselice 1-1 (14’ st Melina (C), 40’ st aut. Tozzola), Berra-Tresigallo 1-1, Consandolo-Funo 3-1, Fly S. Antonio-Gallo 2-2, Frugesport-Bondeno rinv., Pontelagoscuro-Centese 2-2, Reno Molinella-Galeazza 1-1, Santagata Sport-Vaccolino 2-0 (26’ pt Madonna, 32’ pt Hdada). Classifica: Centese, Consandolo 56; Galeazza 54; Pontelagoscuro 53; Berra 43; Reno Molinella, Frugesport* 40; Bondeno* 39; Basca 38; Gallo 37; Fly, Santagata Sport 32; Tresigallo 27; Funo 22; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.