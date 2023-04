Savio e Fontanelice, obiettivo promozione

Terz’ultimo turno in Prima Categoria con tanti verdetti ancora da scrivere, nei due raggruppamenti con le formazioni ravennati. Nel girone G il Savio punta con decisione alla promozione diretta: per farlo deve sicuramente arrivare allo scontro diretto di domenica prossima con la capolista Pianta a tiro della rivale. Pianta che gioca in anticipo oggi pomeriggio il derby col Carpena, formazione che non ha ancora la salvezza aritmetica in tasca ma 6 punti di vantaggio sulla quint’ultima e, dunque, virtualmente al sicuro. Più difficile la sfida per il Savio che affronta, in uno dei due derby ravennati, il Bagnacavallo affamato di punti salvezza: i biancorossi sono quart’ultimi, dunque in piena zona playout, a -4 dalla salvezza diretta ma con soli 3 punti di vantaggio sul San Rocco, terz’ultimo. In lizza per la promozione anche il Fontanelice – ha gli stessi punti del Savio – che ospita il Savarna, scivolato piuttosto indietro in classifica, nella sfida tra i primi due della classifica marcatori: Luca Gatti (20 gol) del Fontanelice e D’Amico (15) del Savarna. Derby salvezza, poi, tra Polisportiva 2000 e Real Fusignano con la seconda al momento salva ma con 3 punti sulla rivale cervese. Arbitro della promozione anche la Virtus Faenza che ospita il San Vittore.

Nel girone F riflettori puntati sul derby tra Frugesport e Santagata Sport (foto in alto a destra Mattia e Francesco Billi, figlio e padre attaccanti; a lato l’allenatore del Real Fusignano, Luca Lami) con la prima in cerca del quinto posto – ma il distacco dalla seconda è troppo ampio per raggiungere comunque i playoff – mentre gli ospiti devono fare punti per lasciare la zona playout nella quale sono coinvolti con gli stessi punti (32) del Fly Sant’Antonio a sua volta, però impegnato contro il fanalino di coda Vaccolino. Programma 28ª giornata (ore 15,30). Girone G: Pol. 2000-R. Fusignano, A. Romagna-C. Rio, Castrocaro-R. Terme, Fontanelice-Savarna, S. Rocco-Civitella, Savio-Bagnacavallo, V. Faenza-S. Vittore. Oggi: Carpena-Pianta. Classifica: Pianta 58; Savio, Fontanelice 56; Civitella 55; S. Vittore 54; V. Faenza 38; Carpena 37; A. Romagna 35; R. Fusignano, Savarna 34; C. Rio 32; Pol. 2000 31; Bagnacavallo 28; S. Rocco 25; Castrocaro 16; R. Terme 12. Girone F: Bondeno-Basca, Conselice-Reno Molinella, Frugesport-Santagata Sport, Funo-Berra, Galeazza-Pontelagoscuro, Gallo-Consandolo, Tresigallo-Centese, Vaccolino-Fly S. Antonio. Classifica: Centese, Consandolo 56; Galeazza 54; Pontelagoscuro 53; Berra 43; Bondeno 42; Reno Molinella, Frugesport 40; Basca 38; Gallo 37; Fly, Santagata Sport 32; Tresigallo 27; Funo 22; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.