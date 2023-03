Savio in corsa per la vetta Domani c’è il Riolo Terme

Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga col Civitella, il Savio – ora quarto – fa visita al fanalino di coda Riolo Terme col chiaro intento di riprendere la corsa verso la vetta, lontana 4 punti. Proverà a dare una mano ai biancoazzurri, il Bagnacavallo che ospita la capolista Pianta in una gara che vale tanto anche per i ravennati, in cerca dei punti necessari per uscire dalla zona playout dove ora sarebbero col Real Fusignano (ospita la Virtus Faenza) e Polisportiva 2000, ospite del Civitella. Virtus Faenza e Savarna (col Carpena) condividono il 6° posto, ma sono staccate di 8 dal quinto e, soprattutto, 16 dal secondo (difficile che possano rientrare in lizza per i playoff). Nel girone F, stante la situazione attuale, la quinta è troppo staccata dalla seconda perché si disputino entrambe le semifinali dei playoff e se il Frugesport vuol rientrare in corsa dovrebbe inanellare una serie di vittorie consecutive davvero importante, iniziando da domani nel derby col Conselice, a sua volta molto lontano dalla salvezza. Il Santagata Sport, in cerca di punti tranquillità, ospita, invece, il Gallo. Programma 25ª giornata (ore 14,30). Girone G: Bagnacavallo-Pianta, C. Rio-S. Vittore, Castrocaro-A. Romagna, Civitella-Pol. 2000, R. Fusignano-V. Faenza, R. Terme-Savio, S. Rocco-Fontanelice, Savarna-Carpena. Classifica: Pianta 53; S. Vittore, Fontanelice 50; Savio 49; Civitella 46; Savarna, V. Faenza 34; C. Rio, Carpena 31; A. Romagna 29; Pol. 2000, R. Fusignano 27; Bagnacavallo 26; S. Rocco 21; Castrocaro 16; R. Terme 11. Girone F: Basca-Galeazza, Bondeno-Vaccolino, Consandolo-Berra, Fly S. Antonio-Funo, Frugesport-Conselice, Pontelagoscuro-Tresigallo, Reno Molinella-Centese, Santagata Sport-Gallo. Classifica: Centese 52; Pontelagoscuro 51; Consandolo 50; Galeazza 47; Berra 42; Frugesport 37; Gallo 35; Basca 34; Bondeno, Reno Molinella 33; Santagata Sport 28; Fly 25; Tresigallo 23; Funo 21; Conselice 14; Vaccolino 3.

Ugo Bentivogli