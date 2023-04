Savio, occasione mancata: ora è quinto

Si mangia le mani, il Savio che non sa più vincere in casa e con 1 punto nelle ultime tre partite al "Marchetti" sembra dover salutare i sogni di primo posto nel girone G di Prima. E dire che sabato il Carpena aveva fatto un favore a tutti, battendo 1-0 la capolista Pianta: con un successo il Savio volerebbe in testa, invece arriva la sconfitta casalinga per 2-3 – malgrado il 5º gol di Giovanni Tani (foto) – col Bagnacavallo, lanciato dalla doppietta di Camara (15 reti). Gli adriatici, così, da potenziali primi si trovano quinti a -3 dalla vetta dove si insedia il Fontanelice che batte 2-0 il Savarna e lo inguaia: ora i ravennati sono in zona playout a 34 punti, assieme a Pol. 2000 e Real Fusignano, battuto 4-1 dai cervesi. Nel girone F il Furgesport vince 1-0 (rigore di Longari) il derby col Santagata Sport e lo fa precipitare in zona playout, a -3 dalla salvezza diretta. Risultati 28ª giornata. Girone G: Pol. 2000-R. Fusignano 4-1 (14’ pt rig. Calviello, 40’ pt rig. Bandini (RF), 15’ st Salceanu, 19’ st Brizzolara, 33’ st Rossi), A. Romagna-C. Rio 0-1 (5’ st Giovannini), Carpena-Pianta 1-0, Castrocaro-R. Terme 1-4 (18’ pt Bara (C), 30’ pt, 3’ st e 30’ st D. Minguzzi, 38’ pt Xhyra), Fontanelice-Savarna 2-0 (L-Gatti, Pompei), S. Rocco-Civitella 3-4, Savio-Bagnacavallo 2-3 (21’ pt Camara (B), 43’ pt Tani, 40’ st Capirossi (B), 42’ st Camara (B), 46’ st Savini), V. Faenza-S. Vittore 1-3 (35’ pt Merli (SV), 40’ pt Gazzoni (SV), 7’ st Lelli (SV), 12’ st Valli). Classifica: Fontanelice 59; Civitella, Pianta 58; S. Vittore 57; Savio 56; Carpena 40; V. Faenza 38; C. Rio, A. Romagna 35; R. Fusignano, Savarna, Pol. 2000 34; Bagnacavallo 31; S. Rocco 25; Castrocaro 16; R. Terme 15. Girone F: Bondeno-Basca 0-2, Conselice-Reno Molinella 0-1 (40’ st Foka Faussi), Frugesport-Santagata Sport 1-0 (8’ pt rig. Longari), Funo-Berra 5-4, Galeazza-Pontelagoscuro 0-1, Gallo-Consandolo 2-3, Tresigallo-Centese 1-4, Vaccolino-Fly S. Antonio 2-4. Classifica: Centese, Consandolo 59; Pontelagoscuro 56; Galeazza 54; Berra, Frugesport, Reno Molinella 43; Bondeno 42; Basca 41; Gallo 37; Fly 35; Santagata Sport 32; Tresigallo 27; Funo 22; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.