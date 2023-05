Savio, playoff in forse

Mancano ancora i verdetti più importanti, nei due gironi di Prima Categoria con le formazioni ravennati in campo. Perde ancora il Savio, battuto 3-0 dalla Pianta in un fondamentale scontro diretto per la vetta del girone G. Una sconfitta che mette a rischio anche la partecipazione ai playoff: ora il Savio può arrivare solo quinto e i punti di distacco da Civitella e Pianta, sono 5 e se diventassero 7 resterebbe fuori dagli spareggi promozione. Una vera disdetta visto che solo un mese fa Barducci e compagni erano pienamente in lizza per la vittoria finale. In coda sono ormai certe della retrocessione le ultime tre, staccate irrimediabilmente: San Rocco, Castrocaro e Riolo Terme. C’è grande battaglia, invece, per evitare i playout, che si disputeranno comunque vada l’ultima giornata, ai quali è comunque condannato il Bagnacavallo. I biancorossi possono, tuttavia, disputarli da miglior squadra se si metteranno alle spalle la Polisportiva 2000 che può ancora sperare nella salvezza diretta, visto dai 37 punti del Savarna, ai 35 del Real Fusignano, sono tutte in lizza per evitare le forche caudine degli spareggi retrocessione.

Nel girone F, invece, il Santagata Sport ospiterà nello scontro diretto il Tresigallo che la segue a 4 punti: in caso di vittoria sarebbe salvo, qualunque altro risultato la condannerebbe ai playout proprio con i ferraresi. Classifiche (29ª giornata). Girone G: Fontanelice 62; Civitella, Pianta 61; S. Vittore 60; Savio 56; Carpena 43; V. Faenza 38; Savarna 37; C. Rio, A. Romagna 36; R. Fusignano 35; Pol. 2000 34; Bagnacavallo 31; S. Rocco 26; Castrocaro 16; R. Terme 15. Girone F: Centese, Consandolo 62; Pontelagoscuro 59; Galeazza 54; Frugesport, Reno Molinella 46; Basca 44; Berra 43; Bondeno 42; Gallo 40; Fly 35; Santagata Sport 32; Tresigallo 28; Funo 26; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.