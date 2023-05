Savio, rinviata la finale

Tutto era pronto per le finalissime dei playoff dei vari gironi di Promozione e Prima Categoria con la Polisportiva Reno impegnata al Negrini di Castenaso – per il girone D di Promozione – e il Savio al campo Parrocchiale di via Tripoli, alla Pianta per affrontare i forlivesi per il girone G di Prima Categoria. Invece causa il perdurare del maltempo, il Crer ha deciso di rinviare di una settimana tutte le partite in programma nel prossimo weekend: dunque, tra le altre Atletico Castenaso-Pol. Reno e Pianta-Savio, verranno giocate domenica 28 maggio, in attesa poi di far partire la fase regionale di entrambe le competizioni. Il Savio affronterà questa finale da sfavorito e con due risultati su tre contrari: ovvero deve solo vincere – eventualmente anche ai supplementari – per conquistare i playoff del gruppo G e in questa stagione con la Pianta non l’ha mai spuntata, avendo pareggiato all’andata 1-1 in casa e perso 3-0 alla penultima giornata, gara che sarebbe contata molto per un piazzamento importante negli spareggi promozione. Ma va detto che gli adriatici hanno espugnato Civitella 3-1, seconda alla fine della stagione regolare (contro il quinto posto del Savio), con pieno merito infliggendo ai cesenati la prima sconfitta casalinga di tutta la stagione, coppe comprese.

La vincente della finalissima, con l’ovvia speranza che siano gli adriatici, affronterà, dopo un sorteggio integrale, una delle vincenti delle finali dei gironi E, F o H, ovvero le formazioni che usciranno dalle sfide Junior Corticella-Montombraro, Centese-Galeazza e Morciano-Gatteo Fc. Parallelamente si daranno battaglia le quattro vincenti delle finali dei gironi A, B, C e D: Borgonovese-Sannazzanese, Valtarese-U. Casalese, Quattro Castella-V. Libertas e Utd. Carpi-Solierese. Si gioca in gara secca in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare: nel caso passasse, il Savio sarebbe costretto ad andare in trasferta visto che tutte le formazioni si sono piazzate meglio di Barducci – bomber della squadra con 12 reti – e compagni. In caso di parità al 90’ si tirerebbero direttamente i rigori. In caso di passaggio tra le migliori quattro, la gara di semifinale si disputerebbe con supplementari e rigori ma in campo neutro. Come del resto l’eventuale finalissima. Ugo Bentivogli