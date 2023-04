Savio, scontro diretto con la Pianta Bagnacavallo in cerca di tranquillità

Penultimo turno in Prima Categoria con tanti verdetti ancora in discussione. Nel girone G il Savio, con la sconfitta del turno scorso, ha forse perso il treno per la promozione diretta, visto che ora lo svantaggio dalla vetta è di 3 punti e da secondo è sceso al quinto posto. Ma domani il Savio ha un decisivo scontro diretto in casa della Pianta che potrebbe riavvicinarlo in maniera importante al primato, ora detenuto dal Fontanelice, impegnato sul campo del Bagnacavallo, in lotta per evitare i playout ma ormai aritmeticamente salvo, visto che ha 6 punti di vantaggio sul San Rocco e ha vinto gli scontri diretti. Dunque le tre retrocesse sono San Rocco, Castrocaro e Riolo Terme con tante squadre in lizza per evitare i playout. Nel girone F, invece, il Frugesport punta al quinto posto che, però, ha un valore puramente simbolico, visto che sono 16 i punti di ritardo dal secondo e dunque oltre la franchigia che permetterebbe la disputa del playoff. Già retrocesso il Conselice, il Santagata Sport è pesantemente invischiato in zona playout.

Programma: 29ª giornata (ore 15,30). Girone G: Bagnacavallo-Fontanelice, C. Rio-S. Rocco, Civitella-R. Terme, Pianta-Savio, R. Fusignano-A. Romagna, S. Vittore-Pol. 2000, Savarna-Castrocaro, V. Faenza-Carpena. Classifica: Fontanelice 59; Civitella, Pianta 58; S. Vittore 57; Savio 56; Carpena 40; V. Faenza 38; C. Rio, A. Romagna 35; R. Fusignano, Savarna, Pol. 2000 34; Bagnacavallo 31; S. Rocco 25; Castrocaro 16; R. Terme 15. Girone F: Basca-Santagata Sport, Berra-Gallo, Centese-Galeazza, Consandolo-Vaccolino, Fly S. Antonio-Frugesport, Pontelagoscuro-Conselice, Reno Molinella-Bondeno, Tresigallo-Funo. Classifica: Centese, Consandolo 59; Pontelagoscuro 56; Galeazza 54; Berra, Frugesport, Reno Molinella 43; Bondeno 42; Basca 41; Gallo 37; Fly 35; Santagata Sport 32; Tresigallo 27; Funo 22; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.