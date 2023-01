Scherma, piovono medaglie per le atlete di Ravenna, Cervia e Lugo

È stato un successo su tutti fronti. Dal punto di vista organizzativo, ma anche da quello dei risultati. Il 1° trofeo Bcc, organizzato nello scorso weekend dalla Schermistica Lughese – al debutto in questa veste – al palasport di via Sabin, ha portato a Lugo 500 giovani atleti che si sono sfidati nella prova valevole per il campionato regionale delle categorie Under 14, Under 17 e Under 20.

Di fronte al pubblico di casa, Ilaria Battazza si è aggiudicata il titolo nella spada femminile U20. Anche Federico Veronese , altro portacolori della Schermistica Lughese, si è distinto, salendo sul podio due volte in due giorni. Il giovane spadista ha infatti conquistato il bronzo sia nell’Under 17 e nell’Under 20. Tra le tante gare disputate, merita una menzione la prova sperimentale integrata, competizione che ha consentito ad atleti disabili e ad atleti normodotati di gareggiare assieme. Importanti risultati ha conseguito anche il Circolo Ravennate della Spada. I metalli più pesanti sono i 2 ori, di Àlea Mileo e Martina Pizzini. Francesco Delfino è salito sul podio due volte, conquistando l’argento nell’U17 e poi il bronzo nell’U20: anche per lui, dunque, sono arrivati degli ultimi risultati. La stessa cosa si può dire per la medaglia d’argento Rachele Baruzzi nell’U20, così come per Elena Antonucci nell’U17 e per il baby Pietro Agostini nell’U14.

I bronzi invece sono andati a Chiara Giardini e Pietro Zanzi nell’U17, e Giorgia Ferrari nell’U14. Buoni i piazzamenti per Mariasole Romanini (5°), Alan Simone (6°) e Riccardo Dal Zovo (5°). Oltre a Delfino e Baruzzi, hanno ottenuto la qualificazione per la prova nazionale anche Gioele Trevisan (11° nell’U20 e 37° nell’U17, dunque qualificato per entrambe), Riccardo De Angelis (12°); le U17 Anna Casamenti (9°), Lavinia Delfino (10°), Mariagrazia Casadio (18°), e gli U14 Matteo Lontani (24°), Tommaso Mazzotti (25°), Elena Antonucci (13°), Mariagrazia Casadio (14°), Anna Casamenti (15°). Per il Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima Samuel Quartieri ha vinto la medaglia d’oro nella Categoria RagazziAllievi come Kevin Grego nella Categoria Maschietti prova integrata; bronzo invece per Greta Merola nella RagazzeAllieve; nella categoria Giovani maschile, Matteo Rossi ha vinto l’argento.