Scoglio Fabriano per i Tigers

Dopo il turno di riposo forzato dovuto all’uscita di Firenze dal campionato, i Tigers tornano in campo questa sera alle ore 18 sul parquet di casa dove ospiteranno Fabriano in un match sulla carta difficilissimo. Gli ospiti sono terzi in classifica con 24 punti e vengono da una striscia di tre successi consecutivi. "Conosciamo la forza dei nostri avversari - afferma coach Conti -. Sono molto forti ed esperti. Stanic in primis, un giocatore straordinario per questa categoria. Sono sicuramente una delle candidate a risalire in A2". I Tigers inseguono ancora la prima vittoria casalinga e per riuscirci hanno operato un restyling della squadra. Dopo il playmaker Penny Hidalgo, la società è tornata sul mercato inserendo il serbo Luka Sebrek, un’ala-centro di 201 centimetri che può portare consistenza sotto canestro. "Ho chiesto ai ragazzi di affrontare una partita alla volta - chiude Conti -. Abbiamo tutti gli effettivi a disposizione pertanto mi aspetto un contributo da ognuno di loro". s.p.