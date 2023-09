Sconfitte a tavolino per Only Alfonsine e Mezzano

L’operato del giudice sportivo di Ravenna, l’avvocato Giacomo Valgimigli, cambia la classifica dei gironi M di Seconda e di quello A di Terza Categoria, ribaltando il risultato sul campo di due derby. In Seconda il Gs accoglie il ricorso del San Potito – sconfitto 2-1 dall’Only Sport Alfonsine – per la posizione irregolare di Lorenzo Beretta, sceso in campo ma ancora con una giornata di squalifica da scontare. Inevitabile il 3-0 a tavolino per il San Potito. In Terza ricorso positivo del Cral Enrico Mattei per la presenza con la maglia del Mezzano (la gara era finita 5-0 per quest’ultimo) di Seydou Camara, anche lui con una giornata di squalifica da scontare. Così arriva il successo del Cral Mattei per 3-0. Ecco le nuove classifiche. Seconda Categoria, girone M: Vis Faventia, S. Potito, C. Guelfo, Vita, Bagnara, B. Tuliero, Palazzuolo 3; C. Erika, R. Voltanese, Riolese, Bagnacavallo, S. Rocco, Conselice, Only Sport 0. Terza Categoria, girone A: E. Mattei, Carpinello, J. Cervia, P. Marina, Monti 3; C. Albero, Coyotes 1; Mezzano, Pol. Camerlona, S. Romagna, Bisanzio, P. Corsini, Atlas 0.

u.b.