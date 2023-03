Sebastian Foschi si impone a Follonica nel kumite -52 chili

Prosegue la strada di crescita e vittorie del giovane atleta di Bastia, Sebastian Foschi, tesserato per il Johnny’s Karate Borgo Sisa e allenato dal Maestro Michela Nanni. A Follinica, in provincia di Grosseto, si è tenuta la 20ª edizione dell’Open di Toscana di karate, specialità kumite, ovvero quella del combattimento sportivo. E il Cadetto del Johnny’s Karate si è imposto nella categoria -52 chilogrammi mostrando le sue doti in tutti gli incontri che lo hanno portato alla vittoria finale (6-0). Prima della sfida decisiva, il giovane ha vinto ogni incontro con punteggi eclatanti: 9-1, 10-1, 7-0, 2-0, 1-0. Decisamente soddisfatta l’allenatrice, Michela Nanni, che commenta le prestazioni di Sebastian Foschi: "È riuscito a mettere in campo tutto quello che aveva come bagaglio tecnico. Proiezioni, calci, tecniche di braccia, lavoro sul tempo, risposta e rimessa. Buone le prove anche di Adele Leoni e di Alessio Pinto in netta crescita". Non ci sono stati, tuttavia, solo successi individuali per gli atleti guidati da Michela Nanni, ma anche di squadra, infatti nella classifica parziale di sabato il Johnny’s Karate, con 3 atleti iscritti, si è piazzato al 17º posto, mentre in quella finale ha guadagnato un’ottima 23ª piazza su 257 società.

u.b.