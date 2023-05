Secca sconfitta del San Zaccaria Il Modigliana vince la finale playoff

Non ci sono sorprese, nell’ultimo turno di playoff e playout delle formazioni ravennati impegnate in Seconda Categoria: vincono sempre le favorite e non sono formazioni della provincia. La finalissima del girone M vede il San Zaccaria, terzo in campionato, in casa del Modigliana, secondo. E sono proprio i padroni di casa ad imporsi 3-0 lasciando poche speranze ai biancorossi ravennati: al 20’ segna Poggiolini, al 5’ del secondo tempo Roselli e conclude (33’ st) Fossi lasciando l’amaro in bocca al San Zaccaria. Nei ritorno playout del girone M di fronte due ravennati e, sovvertendo la classifica, il San Potito pareggia 1-1 a Lugo e, dopo aver vinto in casa 1-0: così gli ospiti ottengono una salvezza che pareva impossibile (o quasi) anche solo un mese fa. La finale del girone I, invece, vede l’affermazione del Tozzona Pedagna per 2-0 sul Real Faenza: a segno Roncassaglia su rigore (12’) e Mesdour a inizio ripresa (2’ st). Così i manfredi devono dare l’addio ai sogni di gloria. In Terza Categoria arrivano alle finali dei gironi tutte le favorite. Soffre ma alla fine la spunta l’Only Sport Alfonsine che si impone 2-1 sulla rivelazione della stagione, la Compagnia dell’Albero allenata da Giacomo Marrone. A sfidarla sarà la Stella Rossa, in grande spolvero nel 4-1 sul Mezzano. Nel girone B la finalissima sarà, invece, tra Real Voltanese (1-0 alla Pro Loco Reda) e il Centro Erika Lavezzola (3-1 al Punta Marina) Seconda Categoria. Girone M. Finale playoff: Modigliana-San Zaccaria 3-0. Playout ritorno: Lugo-San Potito 1-1 (andata 0-1, salvo San Potito). Girone I. Finale playoff: Tozzona Pedagna-Real Faenza 2-0. Playout ritorno: Stella Azzurra-Atletico Mazzini 4-0 (andata 2-1, salva Stella Azzurra). Terza Categoria. Semifinali playoff. Girone A: Only Sport Alfonsine-Compagnia dell’Albero 2-1, Stella Rossa-Mezzano 4-1. Finale: Only Sport Alfonsine-Stella Rossa. Girone B: Real Voltanese-Pro Loco Reda 1-0, Centro Erika-Punta Marina 3-1. Finale: Real Voltanese-Centro Erika.

u.b.