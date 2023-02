Oggi è il grande giorno nel girone M di Seconda Categoria: infatti al "Panteri Gugnoni" di Meldola si sfidano i forlivesi dell’Edelweiss Jolly e i ravennati del San Zaccaria, rispettivamente primo e secondo in classifica, divisi da 1 solo punto. All’andata vinse l’attuale capolista per 3-2 dando il via ad un duello a distanza che ha reso vivo il campionato. Sta alla finestra il Low Street Ponte Nuovo – del capocannoniere Andalò, 15 gol – terzo in classifica e impegnato nel derby di San Pancrazio contro i locali, al momento salvi con 3 punti di vantaggio sulla zona calda. A proposito di salvezza, il Gs Romagna, in zona playout con 12 punti ,ospita il Lugo, che lo precede di 3 punti. Nel girone I, invece, il Bagnara (terzo) ospita un Castel Guelfo in gran forma, trascinato da Ricupa, 15 reti sin qui. Il Real Faenza, quarto, giocherà il derby di Borgo Tuliero, formazione al momento salva. Programma Seconda Categoria (17ª giornata, ore 14,30). Girone M: Edelweiss Jolly-S. Zaccaria, F. Zarattini-Brisighella, Gs Romagna-Lugo, Godo-Vecchiazzano, P. Fuori-Modigliana, S. Pancrazio-Low Street, S. Potito-Palazzuolo.

Classifica: Edelweiss Jolly 37; S. Zaccaria 36; Low Street 30; Modigliana 28; Palazzuolo* 24; Godo 23; F. Zarattini* 22; P. Fuori 17; Vecchiazzano, S. Pancrazio, Lugo 15; Gs Romagna 12; Brisighella 10; S. Potito 6. Girone I: Bagnara-C. Guelfo, B. Tuliero-R. Faenza, Murri-Atl. Mazzini, S. Lazzaro-O. Claterna, Sp. Pianorese-Dozzese, St. Azzurra-Sp. Valsanterno, T. Pedagna-Jcr Juvenilia. Classifica: Dozzese 41; T. Pedagna 32; Bagnara 29; R. Faenza, O. Claterna 27; Jcr Juvenilia, Sp. Pianorese 21; C. Guelfo 17; Murri, Sp. Valsanterno 16; B. Tuliero 15; St. Azzurra 13; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11.

u.b.