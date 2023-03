Serata di recuperi, per Seconda e Terza. Nel girone M di Seconda, il Palazzuolo vince il secondo recupero (gioca il 29 marzo col Gs Romagna) su due, battendo 2-1 il Fornace Zarattini grazie a Naldi e Ricci Lucchi. Nel girone I, dramma sportivo per il Bagnara a Imola contro il Tozzona, secondo in classifica: i ravennati, in vantaggio 1-0 (Sebastiani nel primo tempo) sino al 91’ vengono raggiunti e superati da una doppietta di Cutaio, col secondo gol segnato al 7’ di recupero. Nel girone A di Terza vincono tutte le big e avvicinano la capolista Stella Rossa. Il Mezzano regola 1-0 (Kaduku) l’Atlas mentre dilagano Marina e Only Sport rispettivamente 7-0 (doppietta di Raponi) al Vatra e 4-0 (doppietta di Rotondi) al Saline Romagna. Nel girone B termina 0-0 Biancanigo-Bizzuno, rigiocata dopo un errore tecnico. Risultati recuperi. Seconda Categoria. Girone M (16ª giornata): Palazzuolo-F. Zarattini 2-1 (12’ pt M. Naldi, 13’ st Guerrieri (FZ), 20’ st Ricci Lucchi). Girone I (20ª giornata): T. Pedagna-Bagnara 2-1 (44’ pt Sebastiani (B), 46’ st e 52’ st Cutaio). Ieri sera: sera: Real Faenza-Atl. Mazzini. Terza Categoria. Girone A (15ª giornata): Atlas-Mezzano 0-1, Marina-Vatra 7-0, Only Sport Alfonsine-Saline Romagna 4-0. Girone B (17ª giornata): Biancanigo-Bizzuno 0-0. Classifiche Terza Categoria. Girone A: St. Rossa 56; Marina 54; Only Sport Alf. 51; Mezzano 43; C. Albero 40; P. Corsini 34; E. Mattei 30; Coyotes 29; J. Cervia 27; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron 12; Saline Romagna 9. Girone B: Vita 58; R. Voltanese 48; P. Marina, C. Erika 46; P. L. Reda 40; Villanova 38; Prada 29; Ulisse&Penelope 28; Pol. Camerlona 26; Bizzuno 24; M. Bubano 21; Biancanigo 16; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.