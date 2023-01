Il maltempo ha completamente rivoluzionato il programma dei campionati provinciali di calcio dilettanti. Infatti la delegazione di Ravenna ha deciso di non disputare le gare di Seconda e Terza Categoria di sua competenza e dunque sono state rinviate a data da destinarsi la 2ª giornata del girone di ritorno del girone M di Seconda e dei due raggruppamenti (A e B) di Terza. Quasi certamente le gare verranno recuperate in un turno infrasettimanale prima della fine dei rispettivi tornei. Chi ha deciso di non sospendere le gare è stata invece la delegazione di Bologna e, dunque, le tre ravennati inserite nel girone I giocano regolarmente. O meglio oggi giocano soltanto in due mentre il Borgo Tuliero, impegnato in casa contro il Castel Guelfo in un fondamentale scontro salvezza, giocherà mercoledì 1 febbraio alle 20,30 alla Graziola di Faenza. Bagnara e Real Faenza, che puntano con decisione ai playoff, giocano rispettivamente in casa con lo Sporting Pianorese e in trasferta, ospite dell’agguerrita Tozzona Pedagna, seconda in classifica e guidata dal bomber Balla Fall, già in gol 15 volte. Programma Seconda Categoria (15ª giornata, ore 14,30). Girone I: Bagnara-Sp. Pianorese, Jcr Juvenilia-Sp. Valsanterno, Murri-Dozzese, S. Lazzaro-Atl. Mazzini, St. Azzurra-O. Claterna, T. Pedagna-R. Faenza. Rinviata 1 febbraio (ore 20,30): B. Tuliero-C. Guelfo. Classifica: Dozzese 38; T. Pedagna 32; Bagnara 29; R. Faenza 24; O. Claterna 21; Jcr Juvenilia 20; Sp. Pianorese 18; Murri, Sp. Valsanterno 16; C. Guelfo 14; St. Azzurra, B. Tuliero 12; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11.

u.b.