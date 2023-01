Seconda fase al via per Russi e Selene

Inizia nel week end la seconda fase del campionato di serie D di basket, nel quale il Selene Sant’Agata lotterà per la promozione nella nuova C Unica, mentre il Basket Club Russi dovrà cercare la salvezza. Sant’Agata esordirà domenica alle 18 in casa di Cavriago, prima di dodici gare che coinvolgeranno otto formazioni (due per ognuno dei quattro gironi regionali) che si sono portate alla seconda fase i punti contro le formazioni del loro gruppo. Le prime quattro accedono ai playoff dove si incroceranno con l’altro girone. Questa la classifica iniziale del girone F di Poule Promozione: Podenzano, Granarolo Basket 4; Vignola, Stars Bologna, Villanova Tigers, Sant’Agata 2; Scuole Basket Cavriago, Audace Bologna 0. Russi debutterà invece domani alle 21.15 in casa con l’Atletico Bologna e l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro del gruppo da otto formazioni, piazzamenti che garantirebbero la salvezza diretta. Le ultime due retrocederanno mentre le quinte e le seste giocheranno i playout incrociandosi con l’altro girone.

La Poule Salvezza ha lo stesso regolamento di quella Play Off con le squadre che si sono portate i punti della prima fase contro le formazioni dello stesso girone.

La classifica iniziale del girone H della Poule Salvezza, La Torre Reggio Emilia, Argenta, Voltone Monte San Pietro 4; Russi, Stella Rimini 2; Scuola Basket Parma, Atletico Bologna, Benedetto 1964 Cento 0.