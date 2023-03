Seconda Il San Zaccaria ormai staccato

Nel girone M i forlivesi dell’Edelweiss Jolly sono sempre più vicini alla promozione diretta: ora hanno 9 punti di vantaggio sul San Zaccaria e 10 sul Modigliana che devono ancora recuperare lo scontro diretto (in programma il 22 marzo). Nella migliore delle ipotesi i biancorossi del San Zaccaria si troveranno staccati di 6 punti, difficili da recuperare in 4 partite. A contribuire ad allargare il gap, anche il pari (1-1) di domenica nel derby col Low Street Ponte Nuovo, partita di cartello della giornata. Grazie a questo pareggio avanza il Modigliana che batte 3-0 il fanalino di coda Brisighella e si porta al terzo posto, scavalcando il Low Ponte e con una gara in meno. In coda perdono appunto il Brisighella e il San Potito (0-2 col Godo) e di questo si avvantaggia il Lugo che impone il pari (0-0) al Palazzuolo. Nel girone I, invece, le ravennati giocano oggi e domani i loro recuperi della 20ª giornata con il Real Faenza che prova a puntare al secondo posto dopo aver battuto 4-0 l’Ozzano Claterna. . Programma recuperi (ore 20,30). Girone M: Palazzuolo-F. Zarattini. Girone I: T. Pedagna-Bagnara. Domani (ore 20,30): R. Faenza-A. Mazzini.