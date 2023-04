Sei primi posti a Lagosanto per gli Arcieri Bizantini

Al 6° trofeo Alfredo & Luigi di Lagosanto, gli Arcieri Bizantini si sono posti in evidenza. Nella categoria senior olimpico, oro per Marcello Tozzola. Nell’arco compound, ottima prestazione per lo junior Riccardo Venturi che vince l’oro. Nell’arco nudo senior, primo Michele Baroncini. Terzo Massimo Venturi. Nel torneo a squadre senior maschile Baroncini-Venturi-Pizzi primi, così come Angela Padovani nella categoria master. Sempre a Lagosanto, nel torneo 1° torneo giovanile di primavera sulle 36 frecce, oro per Matelda Miolo nell’arco nudo juniores; argento per Diego Dalla Costa nella categoria giovanissimi olimpico e bronzo per Nicola Barlotti nella categoria ragazzi olimpico.