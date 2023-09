Sei spadisti ai nazionali assoluti

Il Circolo Ravennate della Spada ha qualificato sei suoi atleti alla Prova Nazionale Assoluti, grazie agli ottimi risultati ottenuti nella prima prova regionale assoluti tenutasi nello scorso fine settimana a San Lazzaro, dove sono scesi in pedana 10 spadisti e 13 spadiste della società ravennate. Il pass per la gara nazionale che si svolgerà a novembre a Caorle, è stato staccato da Francesco Delfino e Manuele Merendi per quanto riguarda la spada maschile e da Beatrice Fava, Anna Casamenti, Rachele Baruzzi e Alice Casamenti. Tra gli ottimi risultati ottenuto spicca il bronzo di Beatrice Fava battuta in una semifinale al cardiopalma vinta per 15-14 dalla forlivese Franchini: un risultato che non scalfisce l’ottima prestazione di Anna Casamenti, giunta alla finale a 8. Nei maschi buon piazzamento di Manuele Merendi, ottavo, con il rammarico per il derby ravennate perso con Francesco Delfino per entrare ai quarti. "Felici della qualificazione di ben sei atleti – dice Angelo Marri, presidente del Circolo - ma a renderci più felici è la pattuglia degli atleti giallorossi che aumenta nei numeri e che si fa sempre più importante".