Selene, addio playoff

In Serie D crollano sul campo del Vignola le ultime speranze playoff del Selene Sant’Agata. I ravennati cadono 65-77 (23-21; 38-35; 47-52) e così diventa inutile l’ultima gara di campionato in programma venerdì alle 21.15 in casa contro l’Audace Bombers Bologna. Perde anche il Basket Club Russi, sconfitto 55-58 (14-10; 28-29; 40-41) in casa dal Voltone Monte San Pietro, e ora si giocherà tutto sabato alle 19 ad Argenta provando a vincere la volata con Cento e Novella per arrivata quarta ed evitare i playout. Il tabellino di Sant’Agata: Montaguti 12, Ouattara 6, Scaccabarozzi 3, Valgimigli 12, Cristofani 13, Gaspari, Del Zozzo 5, Dalpozzo M. 8, Morigi, Bessan 6. All. Dalpozzo D. Il tabellino di Russi: Kertusha 5, Laghi, Cervellara 3, Galletti 7, Catenelli 7, Basaglia 6, Cirillo 5, Pirini, Senni 7, Porcellini 15, Licchetta, Vistoli. All.: Tesei. In Promozione doppio successo per le ravennati all’esordio nei playoff. Il Lusa Basket Massa Lombarda travolge 84-68 (29-17; 46-27; 63-52) Pianoro, mentre il Faenza Basket Project supera 70-60 il PGS Bellaria Bologna.

Il Massa tornerà già in campo domani alle 21.45 a Pianoro per gara 2 (l’eventuale gara 3 è in programma domenica alle 18 a Massa). Faenza invece sarà venerdì alle 21.15 a Bologna (l’eventuale ‘bella’ sarebbe domenica alle 18 al PalaBubani). Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 2, Spinosa 12, Pietrini 18, Bacocco, Dalla Malva 3, Asioli 6, Orlando 8, Delvecchio 17, Rivola 9, Castelli 7, Brignani 2, Berardi A. All.: Solaroli Il tabellone degli ottavi playoff: Sporting Cattolica – PGS Welcome Bologna; Castenaso – Tiberius Rimini (serie 0-1); Sunrise Rimini – Hornets Bologna; PGS Bellaria Bologna – Faenza (0-1); Morciano – Pizza&More San Lazzaro di Savena; San Mamolo Bologna – Tigers Forlì; Libertas Green Forlì – Medicina (0-1); Pianoro – Massa Lombarda (0-1).