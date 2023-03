Selene ko con giallo

In serie D sconfitta con ‘giallo’ per il Selene Sant’Agata. I ravennati cadono 72-74 in casa degli Stars Bologna, contestando però il canestro della vittoria, segnato, secondo loro, dopo il suono della sirena finale. La società ha presentato ricorso chiedendo la ripetizione della gara; la decisione nelle prossime settimane. Vince invece il Basket Club Russi che supera 72-51 la Scuola Basket Reggio Emilia. Nel prossimo turno entrambe giocheranno venerdì alle 21.15: il Selene ospiterà il Crei Granarolo, mentre Russi riceverà il Nubilaria Basket. La classifica del girone F di Poule Promozione: Audace Bologna e Villanova Tigers 16; Granarolo Basket, Vignola e Stars Bologna 12; Sant’Agata 10; Scuola Basket Cavriago 6; Podenzano 4. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro e Argenta 18; Cavriago, Novellara*, Russi e Benedetto 1964 Cento* 10; Stella Rimini 8; Atletico Borgo Panigale 2. In Promozione Il Lusa Basket Massa Lombarda vince il derby con il Faenza Basket Project 66-52 e conquista matematicamente il primo posto del girone ad una giornata dal termine della regular season.

Nelle fila faentine ha debuttato Jacopo Silimbani, ritiratosi dal basket di alto livello nel 2019 dopo aver vestito molte maglie tra le quali quelle dei Raggisolaris e di Lugo, e ritornato in Promozione. Nel prossimo turno, che sarà l’ultima giornata, Massa Lombarda ospiterà venerdì alle 21 la Santarcangiolese Basket, stesso giorno in cui scenderà in campo Faenza che alle 21 sarà in casa del Tiberius Rimini: vincendo i manfredi chiuderebbero al secondo posto. Classifica: Massa Lombarda 40; Faenza 36; Tigers 2014 Forlì 34; Tiberius Rimini 26; Sunrise Rimini 22; Libertas Green Forlì* 20; Eagles Morciano* 18; Aics Forlì e Sporting Cattolica 16; San Patrignano 10; Santarcangiolese 6; Bellaria 4. * una gara in meno