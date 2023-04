Selene Sant’Agata, la sconfitta con Granarolo può costare i playoff

In serie D il Selene Sant’Agata è ad un passo dal non centrare la qualificazione ai playoff. I ravennati perdono 62-68 in casa contro Granarolo dell’Emilia scivolando in quinta posizione con quattro punti di ritardo dalla quarta (13 punti a testa per Valgimigli e Bessan). Intanto il giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Selene al termine della gara persa con gli Stars Bologna, dove contestava la validità del canestro della vittoria dei felsinei: il risultato della partita è omologato. Vince il Russi che superando il Nubilaria 76-68 (top scorer Senni con 12) si rilancia nella corsa alla salvezza diretta. Il campionato si ferma per la pausa pasquale e riprenderà il 14 aprile giorno in cui Russi ospiterà alle 21.15 il Voltone Molinella. Sant’Agata scenderà invece in campo domenica 16 alle 18 a Vignola. Classifica girone F di Poule Promozione: Audace Bologna 18; Villanova Tigers 16; Granarolo Basket, Vignola e Stars Bologna 14; Sant’Agata 10; Scuola Basket Cavriago 6; Podenzano 4. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro 20; Argenta 18; Russi e Cavriago 12; Novellara*, Benedetto 1964 Cento* e Stella Rimini 10; Atletico Borgo Panigale 2.

In Promozione tutto come da copione nell’ultima giornata di stagione regolare. Il Faenza Basket Project (23 per Santini) batte il Tiberius Rimini 79-65 e chiude secondo. Facile successo per la capolista Lusa Basket Massa Lombarda (22 per Pietrini) che supera con uno scarto incredibile 104-30 la Santarcangiolese. Dopo la sosta pasquale inizieranno i play off, con gli ottavi che si giocheranno al meglio delle tre gare il 16, 19 e 23 aprile: una sola salirà in D. Gli accoppiamenti: Sporting Cattolica – PGS Welcome Bologna; Castenaso – Tiberius Rimini; Sunrise Rimini – Hornets Bologna; PGS Bellaria Bologna – Faenza; Morciano – Pizza&More San Lazzaro di Savena; San Mamolo Bologna – Tigers Forlì; Libertas Green Forlì – Medicina; Pianoro – Massa Lombarda. In serie C infine il Faenza Basket Project completa il percorso netto nella regular season superando 76-57 (27-22; 48-32; 61-48) il Peperoncino Libertas Castello D’Argile. Vince anche il Capra Team con il Bologna Basket School battuto 52-37 (17-13; 30-26; 40-32). Dopo la sosta inizieranno i playoff con gare di andata e ritorno (16 e 23 aprile). Gli accoppiamenti: Sasso Marconi – Modena Basket; Arbor Reggio Emilia – Ravenna; Bologna Basket – Puianello; Noceto – Monte San Pietro; Vis Ferrara – Magik Parma; Cavezzo - Libertas Castello D’Argile; Granarolo dell’Emilia – Castelfranco Emilia; Casalgrande – Faenza. Il tabellino di Faenza: Bornazzini, Fiorani 4, Manaresi 15, Panzavolta 6, Bandini 4, Porcu 6, Georgieva 20, Agostinelli 13, Chiarini, Bettini 1, Bassi 2, Poggiali 5. All.: Sferruzza Il tabellino di Ravenna: Gonzalez 5, Maioli 12, Lolli Ceroni 4, Porzio 4, Cabiddu 2, Dasara 1, Guidi 10, Papalexis 6, Camata 4. All.: Venturini

Luca Del Favero