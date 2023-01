"Serve un centro sportivo È un investimento da fare"

Claudio Treggia (foto) è il responsabile della Rfc Academy, ovvero il settore giovanile del Ravenna calcio, che vanta 220 baby tesserati, oltre a 50 fra tecnici e membri dello staff. Dieci squadre al via per 13 campionati dalla Juniores all’under 9.

Treggia, qual è il bilancio che traccia del primo quadrimestre?

"Lo ritengo, personalmente, molto positivo. Al netto dei risultati, quello che colpisce è la crescita dei ragazzi. Considerando che, per molte categorie, portiamo avanti la scelta di giocare sotto età, avere tutte le squadre nelle posizioni di vertice dei rispettivi campionati, è motivo di orgoglio. Continuiamo ad avere convocazioni nelle rappresentative regionali, sintomo del fatto che i ragazzi non passano inosservati. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione".

La cosa che più ha apprezzato in questi mesi?

"La consapevolezza e la personalità con la quale i nostri ragazzi entrano in campo. Questo è frutto del costante lavoro fatto da staff, allenatori, preparatori e dirigenti. È superficiale pensare che solo per il fatto di chiamarsi Ravenna, nei dilettanti sia automatico vincerle tutte; anzi troviamo realtà ben strutturate e grande competizione. Mi emoziona vedere l’attaccamento ai colori. Al Benelli, i ragazzi del nostro vivaio corrono in massa a sostenere la prima squadra". Cosa c’è da migliorare dal suo punto di vista?

"Le strutture. C’è la necessità di allenarsi su campi adeguati e possibilmente in un centro sportivo nostro, che si possa riconoscere come ‘casa’.

Sono investimenti che ritengo necessari".

Una news importante che può rivelare?

"Anche la squadra dei nostri tecnici e preparatori sta crescendo.

Oltre ad aver aumentato il numero di dirigenti, abbiamo inserito figure importanti, come il mental coach e il biologo nutrizionista".

Il lavoro della cantera si misura anche col numero di promozioni in prima squadra. L’ultimo debutto in ordine di tempo (a Carpi) è quello di Tommaso Ravaglia, classe 2006. Quale è la situazione al momento in questo settore?

"Va dato merito al lavoro della società e del ds Grammatica di avere portato avanti fin dallo scorso anno questa politica. È un messaggio importante verso la città che vede valorizzato il proprio patrimonio sportivo".

Il vivaio giallorosso è spesso schiacciato dalla concorrenza delle squadre professionistiche della zona. Come procede la collaborazione con le società del territorio?

"Stiamo implementando i rapporti di collaborazione con le società del territorio e proprio in quest’ottica ci tengo a ringraziare le società che hanno collaborato con noi mettendoci a disposizione i loro elementi migliori per la creazione di una nuova squadra di ‘piccoli amici’, permettendoci di anticipare di un anno il lavoro sui ragazzi. In quest’ottica siamo già proiettati al futuro per inserire un’ulteriore squadra".