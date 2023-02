"Sette gol col Ravenna? Posso fare meglio"

Un passo indietro. Ma bisogna guardare avanti. Lo scivolone 3-2 di Forte dei Marmi, che ha interrotto una bella cavalcata fatta di 7 risultati utili consecutivi, va necessariamente archiviato. Alle porte c’è il derby con lo United Riccione del tecnico ravennate Mattia Gori, e la possibilità di tornare immediatamente in zona playoff. Mister Gadda potrà recuperare Guidone dall’influenza, e Marangon da squalifica. Dunque, qualche alternativa in più ci sarà. E anche Tabanelli potrà essere schierato nel ruolo a lui più congeniale, ovvero a centrocampo. Restano invece al palo i vari Spinosa, Boccardi, Pipicella e Rinaldi. Intanto, il Ravenna si compiace dei progressi di Moses Abbey che, anche domenica scorsa, è andato in rete.

Purtroppo, invano: "Tutte le sconfitte possono essere evitate; dovevamo mantenere più attenzione una volta trovato il pareggio e non concedere quella disattenzione che è ci costata il 3-2. Disattenzione che poi ha complicato di nuovo tutto. Credo che la chiave sia stata il primo tempo, a livello di squadra non siamo riusciti ad avere la giusta compattezza, ed essere poi andati al riposo sotto di due reti ha indirizzato la gara. Bisognava conservare la calma, mantenere il possesso e la pressione, che il gol sarebbe arrivato". Il ventunenne furetto ghanese ha segnato finora 7 reti (l’ultima proprio domenica); ha fornito 6 assist e ha procurato 2 calci di rigore. Il bottino è degno di nota: "Sicuramente è un aspetto positivo, anche se in realtà avrei voluto segnarne un altro per aiutare la squadra a fare punti. In generale sono soddisfatto del rendimento e del mio momento di forma. Si può sempre fare di meglio, quindi continuo ad allenarmi con intensità per cercare di crescere da fare il mio apporto alla squadra". Domenica al Benelli arriva lo United Riccione, che – 6 vittorie nelle ultime 7 giornate – ha appena superato il Ravenna, attestandosi al 5° posto in zona playoff: "Ci aspetta una partita avvincente – ha concluso Abbey – contro una squadra forte ed in salute. Speriamo di riuscire a fare una buona gara e regalare una vittoria ai nostri tifosi. Lavoriamo duramente ogni giorno e scendiamo in campo sempre per puntare alla vittoria, partita dopo partita, a prescindere dall’avversario. Alla fine tireremo le somme e vedremo se saremo stati in grado di raggiungere questo obbiettivo".

Nel frattempo, dopo i raduni territoriali, la Rappresentativa della Lnd U17 ha svolto a Ferrara il primo stage nazionale. Nel gruppo dei convocati da Calogero Sanfratello, c’è anche Lorenzo Cortesi, difensore centrale 2006 degli Juniores che, dopo il raduno svolto a gennaio, ha proseguito in questo percorso, confrontandosi con alcune dei migliori prospetti della serie D. Dopo gli allenamenti di lunedì e di ieri, oggi il raduno si concluderà con una gara amichevole contro l’U17 della Spal. Cortesi ha proseguito nel solco di altri baby giallorossi che poi hanno spiccato il volo verso il calcio professionistico, come ad esempio il centrocampista classe 2002 Marco Fiorani (Ascoli, Teramo, Messina) e, soprattutto, l’altro mediano classe 2003 Prati, che, compiendo il doppio balzo dalla Da alla cadetteria, ha debuttato in B con la Spal proprio nel campionato in corso.