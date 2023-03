Sferruzza: "Vogliamo salvarci al primo turno"

Passato il terremoto, ora l’E-Work deve riconcentrarsi sul campionato per provare a centrare il 10° posto che garantirebbe il fattore campo in entrambi i turni playout. Salutata Simona Ballardini, la squadra si sta allenando da martedì con Giovanni Sferruzza (al centro nella foto), 34enne coach romano alla prima esperienza in serie A1 dopo aver guidato la Stella Azzurra Roma in serie B Regionale ed essere stato il vice della squadra maschile in A2. È chiaro che il tecnico non ha la bacchetta magica per risolvere la situazione in pochi giorni, ma la speranza è che almeno animi un gruppo lavorando sull’orgoglio a partire dalla gara casalinga contro Crema in programma domenica alle 18, orario e giorno voluti dalla Lega Basket Femminile per far disputare in contemporanea le ultime due gare. "Di sicuro quella che stiamo vivendo non è una situazione piacevole – spiega Sferruzza –, perché purtroppo in questi casi a pagare è sempre l’allenatore, ma la realtà è che le colpe sono di tutti. In questo mese di campionato non potremo stravolgere quello che è stato fatto durante la stagione, ma soltanto apportare alcuni accorgimenti in situazioni tattiche che non andavano bene. Fondamentale sarà che la squadra ritrovi fiducia nei propri mezzi, perché ha dimostrato di avere le qualità per giocarsi le partite come avvenuto proprio all’andata con Crema, dove vincemmo in trasferta. Serviranno maggiore convinzione e un atteggiamento più determinato per sfruttare al meglio le partite con Crema e Lucca in modo da arrivare pronti ai playout, dove vogliamo conquistare la salvezza già al primo turno". L’E-Work è sospesa tra il 10° e il 12° posto e dovrà fare la corsa su Moncalieri che ha 14 punti e Lucca appaiate alle manfrede a 12. Faenza affronterà domenica Crema, in lizza per i playoff, e proprio Lucca in trasferta all’ultima che si presenterà all’appuntamento con tutta probabilità con la vittoria ottenuta a Brescia, già retrocessa. In questo spareggio le faentine dovranno vincere o sperare in un arrivo a tre con toscane e piemontesi, altrimenti finirebbero dodicesime.

Luca Del Favero