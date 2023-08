Sfida alla corazzata Forlì Test di lusso per i Blacks

Sarà anche la prima amichevole stagionale con la squadra in piena preparazione atletica e al lavoro da neanche dieci giorni e dunque non si può parlare di ‘vera pallacanestro’, ma non ci sono dubbi che c’è grande curiosità nel vedere per la prima volta all’opera i nuovi Blacks. La squadra di coach Garelli giocherà alle 18 all’Unieuro Arena una amichevole di lusso contro l’Unieuro Forlì, tra le migliori formazioni della serie A2 e finalista nella scorsa stagione, un test che servirà per trovare i primi meccanismi di gioco. I riflettori saranno puntati soprattutto suoi nuovi arrivati Galassi, Tomasini e Papa, importanti rinforzi che permetteranno ai Blacks di essere più completi in ogni zona del campo. Ovviamente non ci si potrà aspettare di vedere una squadra brillante e in perfetta forma, perché la preparazione fisica nei muscoli si farà sentire, ma sarà l’occasione per vedere i giocatori conoscersi in campo per trovare buone soluzioni di gioco contro un’avversaria di grande livello. Sarà assente Pastore che sta ancora seguendo il percorso riabilitativo per recuperare dall’infortunio alla mano destro occorsogli a fine della scorsa stagione. Il giocatore sta comunque svolgendo regolarmente la parte atletica con i compagni. I Blacks si stanno allenando in vista del debutto in Supercoppa di sabato 9 settembre al PalaCosta contro l’OraSì Ravenna (palla a due ore 20.30) con una doppia seduta giornaliera alternando il lavoro fisico alla pallacanestro. Da inizio settimana infatti Garelli ha iniziato ad introdurre i primi ‘cinque contro cinque’ e le situazioni tattiche in attacco ed in difesa. Dopo il test odierno ci sarà quello al PalaCattani di sabato prossimo alle 17 contro Rimini.