Sfida tutta in salita per le Women sul campo della corazzata Napoli

Trasferta proibitiva oggi (ore 14,30) per il Ravenna Women al ‘Piccolo’ di Cercola, tana del Napoli femminile, secondo in classifica e sempre vittorioso tra le mura amiche dove sono cadute tutte le otto formazioni che si sono presentate. Un vero fortino, quello napoletano, con la bellezza di 24 gol segnati e appena 3 subiti, di cui due all’ottava giornata da Luana Merli del Brescia e uno a gara conclusa (si era sul 2-0 a pochi istanti dal termine) nella vittoria contro Trento. Di contro la formazione ravennate, che pure all’andata ha pareggiato 1-1 con le partenopee, in trasferta non brilla: una sola vittoria il 20 novembre a Tavagnacco (4-1) poi tre pareggi e 5 sconfitte con appena 6 punti lontano dal ‘Soprani’.

Anche se nelle ultime due trasferte sono arrivati due pari, a Verona e Genova. Miglior difesa del torneo (col Cittadella) con appena 13 gol subiti, il Napoli vanta il terzo miglior attacco, grazie alla Gomes, capocannoniere della serie B con 16 gol come la ternana Spyridonidou, ma soprattutto alla spagnola Elisa Del Estal, arrivata a dicembre e già in gol 7 volte in campionato e, anche, preziosa per gli assist alle compagne.

Programma 19ª giornata (ore 14,30): Trani-Cittadella, Cesena-Arezzo (Villa Silvia, ore 15), Genoa-Sassari Torres, HellasVerona-Brescia, Napoli-Ravenna, San Marino-Lazio, Tavagnacco-Chievo, Trento-Ternana (ore 11). Classifica: Lazio 44; Napoli 42; Cittadella 41; Ternana 38; ChievoVerona 35; Cesena, HellasVerona 32; Brescia 28; San Marino 22; Ravenna 21; Genoa 19; Sassari Torres 14; Arezzo 13; Tavagnacco 11; Trento 8; Trani 7.