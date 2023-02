Perde la battaglia per il primato del girone M di Seconda, il San Zaccaria, sconfitto 3-2 in casa dell’Edelweiss Jolly che vola a +4 sui ravennati, comunque secondi. Al 60’ il rigore di Valdinoci porta le squadre sul 2-2, dopo la doppietta di Croci, inframezzata dal gol di Spurio. Ma Benvenuti al 65’ regala ai suoi il gol che vale i 3 punti per i forlivesi e il primo posto sempre più in solitudine. Bene il Low Street Ponte Nuovo che vince 2-0 a San Pancrazio e si porta a -3 dal secondo posto.

Nel girone I, invece, oggi si recupera praticamente tutta la 15ª giornata non disputata per il maltempo lo scorso 22 gennaio, domenica nella quale si giocò soltanto Stella Azzurra-Ozzano Claterna, terminata 4-6. Domani sera nel posticipo di questo recupero saranno impegnati i faentini del Real a Imola contro il Tozzona, nel big match di giornata. Il Bagnara – reduce dal 3-3 col Castel Guelfo – ora appaiato al terzo posto col Real a 30 punti, ospita lo Sporting Pianorese che cerca punti per provare a conquistare i playoff. Il Borgo Tuliero, sconfitto domenica 4-2 in casa nel derby proprio col Real Faenza, ospita un Castel Guelfo in grande ascesa.

Seconda Categoria (17ª giornata). Classifica girone M: Edelweiss Jolly 40; S. Zaccaria 36; Low Street 33; Modigliana 31; F. Zarattini*, Palazzuolo* 25; Godo 24; P. Fuori 17; Vecchiazzano 16; S. Pancrazio, Lugo, Gs Romagna 15; Brisighella, S. Potito 10. Girone I (recupero 15ª giornata, ore 20,30): Bagnara-Sp. Pianorese, B. Tuliero-C. Guelfo, Jcr Juvenilia-Sp. Valsanterno, Murri-Dozzese, S. Lazzaro-Atl. Mazzini, St. Azzurra-O. Claterna 4-6. Domani (ore 20,30): T. Pedagna-R. Faenza. Classifica: Dozzese 42; T. Pedagna 35; R. Faenza, Bagnara 30; O. Claterna 27; Sp. Pianorese 22; Jcr Juvenilia 21; Murri, Sp. Valsanterno 19; C. Guelfo 18; B. Tuliero 15; S. Lazzaro 14; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 11.

