Si mettono in luce i piloti faentini Secondi Bartolo e Di Benedetto

Il Team Top Driver di Faenza non poteva mancare con alcuni suoi piloti al 1° Slalom di Palagano, nell’alto modenese, terza prova della Coppa Emilia Romagna Slalom,organizzata da Brm e Racing Team Le Fonti; infatti sono stati tre i piloti dell’associazione sportiva manfreda che si sono messi in luce, Marco Sangiorgi (Suzuki Vitara) e BartoloDi Benedetto, (Citroen Saxò), entrambi secondi di classe, mentre Salvatore Bartolo, Citroen C2, ha incamerato un quarto posto di categoria; prossimo evento di coppa il 16 luglio con la classica Predappio-Rocca delle Caminate, dove il Team Top Driver sarà presente in forze. Due gli equipaggi al via del Loveracing organizzato a Savignano sul Rubicone, da Hf Club, seconda prova del Trofeo Della Romagna di regolarità, Villa-Pasi (Jeep Renegade), secondi di classe e Ricci Lucchi”Viola”, (Fiat 124 Spider), 29esimi assoluti. Prossimo appuntamento sabato 22 luglio a Faenza.