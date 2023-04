"Siamo stati superficiali, così proprio non va"

Inizia in salita il cammino dell’OraSì nel girone salvezza, dopo la sconfitta interna con la Juvi Cremona per 82-84 maturata in modo rocambolesco. I giallorossi devono rimproverare soprattutto sé stessi per una gestione suicida del vantaggio di 14 punti all’inizio del quarto periodo, ma possono lamentarsi anche di qualche fischio di una terna arbitrale non all’altezza. Tuttavia gli alibi servono a poco quando non si riesce a portare il colpo del ko ai danni di un avversario che nel terzo quarto era parso alle corde. È di questo parere capitan Musso, uno che il suo lo ha fatto fino in fondo, al netto degli errori. "Nell’ultimo quarto abbiamo proprio staccato la testa – commenta sconsolato il capitano dell’OraSì –. Ci giochiamo la permanenza in serie A2 e ci permettiamo di staccare la spina in questo modo, questo significa che non abbiamo capito niente. Nessuno è esente da colpe, me compreso, per questo sono molto arrabbiato". Il flusso di coscienza del capitano prosegue analizzando le scelte sbagliate della squadra.

"Se sei sul +14 e smetti di difendere, ti metti a forzare in attacco e prendi tiri che non sono nelle tue corde, permetti ad avversari di talento di rientrare in partita. Cremona questo talento ce l’ha, e quando Allen si è acceso è finita la partita". Talento di Cremona a parte e fischi arbitrali discutibili, resta incredibile il blackout di Ravenna nell’ultimo quarto. Dopo il canestro del 74-60 a 2’12’’ dall’inizio del quarto, la formazione giallorossa ha segnato un solo canestro dal campo negli ultimi 7’48’’. In questo lasso di tempo si sono visti mille errori da parte dei giallorossi. Tra forzature, passi, palle perse, difese troppo morbide su Allen, transizioni offensive gestite con troppa frenesia e inutili egoismi al tiro, potrebbero essere infinite le cause della sconfitta. Sul capitano per esempio pesa l’airball da 8 metri sull’80-79 a 45’’ dalla sirena, ma tutti i compagni ci hanno messo del loro per buttare via la gara.

"Siamo stati troppo superficiali – conferma Musso –. Abbiamo pensato di averla vinta, l’abbiamo gestita male e abbiamo permesso loro di prendere fiducia. Si vince con l’attacco e con la difesa e se stacchi la testa il problema si ripercuote su entrambi i lati del campo. Sarebbero bastati forse due attacchi fatti meglio o un paio di difese forti per chiuderla, ma per far questo bisogna rimanere in partita mentalmente. Forse non abbiamo capito che è soprattutto in casa che ci giochiamo la permanenza nella categoria". Infatti Ravenna è l’unica formazione del cosiddetto girone Nero che non ha fatto valere il fattore campo. Le altre tre squadre provenienti dal girone Rosso hanno vinto tutte. L’OraSì invece è sembrata quella di due mesi fa, una squadra che non riusciva a trovare contromisure ai momenti di blackout. Musso trova poche cose positive in questa sfortunata domenica di inizio aprile. "Se proprio vogliamo trovare qualcosa di positivo è la buona tenuta difensiva che abbiamo espresso nel terzo quarto. Ho sempre detto che dobbiamo imparare dai nostri errori, ma adesso è venuta l’ora di farlo veramente perché il tempo stringe e ci stiamo giocando tutto".

Stefano Pece