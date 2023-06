Sofia Ceccarello, 22° posto nella carabina 50 m 3 posizioni ai Giochi Europei

Continua il momento negativo di Sofia Ceccarello ai Giochi Europei in corso a Cracovia in Polonia. La tiratrice ravennate, arrivata 19ª lunedì nella gara 50m 3 posizioni, non è andata oltre il 22° posto nella carabina 50 m 3 posizioni dove ha gareggiato insieme a Riccardo Armiraglio, nonostante partisse con grandi ambizioni. Oggi sarà in pedana nella 50 m 3 posizioni con Sofia Benetti e Barbara Gambaro dove cercherà di vincere una medaglia per arricchire il proprio palmares, che l’ha vista fino ad ora conquistare giovedì scorso il bronzo nella 10 m mista. Questa sarà l’ultima gara della Ceccarello ai Giochi Europei.