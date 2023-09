Sofia insegue Parigi

Risultati positivi per Sofia Ceccarello nella prova di Coppa del Mondo di Rio de Janeiro di tiro a segno, dove la nazionale italiana ha chiuso al primo posto nel medagliere. La ravennate non è riuscita a salire sul podio, ma ha comunque ottenuto piazzamenti importanti che le hanno regalato punti preziosi nel ranking internazionale nella corsa alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi del 2024. La 20enne portacolori delle Fiamme Oro è stata la migliore delle italiane nella carabina 10 metri, dove ha conquistato il settimo posto, e nella carabina tre posizioni. In questa gara ha ottenuto 425,1 punti in finale, dopo aver chiuso la fase di qualificazione al sesto posto con 589600. Nella finalissima ha disputato una buona gara restando sempre a metà classifica.

Sofia è ritornata nel Kentucky, dove studia e si allena, con grandi certezze in vista delle gare in calendario nei prossimi mesi e sempre più consapevole che l’obiettivo di agguantare la sua seconda Olimpiade consecutiva è davvero alla portata. Decisiva sarà probabilmente l’ultima gara di qualificazione a maggio dove ci saranno in palio gli ultimi pass europei per Parigi.