Sogni di Prima per il San Zaccaria Lugo-San Potito, derby drammatico

Comunque vada sarà l’ultima della stagione, almeno a livello provinciale, per le formazioni di Seconda Categoria, impegnate nelle finali dei playoff o nel ritorno dei playout. Nel girone M la finale è tra Modigliana, secondo, e il San Zaccaria, a lungo in lotta per la promozione diretta. Si gioca alle 16,30 al "Cimatti" di Modigliana e chi vince passerà sicuramente alla fase regionale dalla quale resterà esclusa 1 tra le 13 vincitrici dei playoff di girone, sulla base del risultato ottenuto nella stagione regolare, come piazzamento, punti e differenza reti. Comunque vada non saranno escluse né il Modigliana né il San Zaccaria, come non lo sarà il Real Faenza se dovesse battere il Tozzona Pedagna nella finale del girone I, oggi (sempre alle 16,30) al "Calipari" di Imola. In caso di parità si disputano i supplementari: se pari dovesse persistere passerà la formazione meglio piazzata in campionato. Nel girone M si gioca a Lugo il ritorno dei playout, sul sintetico "Faccani". Di fronte i locali e il San Potito che, pur con una classifica peggiore, all’andata ha vinto 1-0. In caso di pareggio o vittoria degli ospiti sarebbero questi ultimi a salvarsi, mentre il Lugo per non andare ai supplementari deve vincere con due reti di scarto. In caso di vittoria con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari.

Programma (ore 16,30).

Girone M. Finale playoff: Modigliana-San Zaccaria. Playout ritorno: Lugo-San Potito (andata 0-1).

Girone I. Finale playoff: Tozzona Pedagna-Real Faenza. Playout ritorno: Stella Azzurra-Atletico Mazzini (andata 2-1).

u.b.