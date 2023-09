Solarolo di scena a Comacchio. Il Faenza ospita la Due Emme

Nel campionato di Promozione si giocano domani, tutte alle 15.30, le gare della quarta giornata di andata. Solarolo e Faenza sono le capolista nei rispettivi raggruppamenti. Nel girone C, reduce dal vittorioso derby casalingo contro lo Sparta Castelbolognese, il Solarolo – primo in solitaria a punteggio pieno, ma privo del tecnico Assirelli, squalificato fino al 4 ottobre – è in trasferta a Comacchio, sul campo della più immediata delle inseguitrici a -2, in un match che diventa già di cartello. Fari puntati su Pietro Lanzoni e Mattia Sona, bomber entrambi del Solarolo, autori di 3 reti ciascuno, al pari dell’ex ravennate Melandri, sceso dalla D, per rinforzare la Portuense.

Proprio la formazione di Portomaggiore è l’avversario che renderà visita allo Sparta nell’altro big match di giornata in programma al ‘Bolognini’. Anche i castellani saranno privi del tecnico Merenda, appiedato dal giudice sportivo fino al 4 ottobre. Nel girone D, le attenzioni sono concentrate sul ‘Neri’ di Faenza dove i manfredi ospitano la Due Emme di Mercato Saraceno. Con 7 punti in classifica, i faentini guidano la classifica in condominio col Bakia Cesenatico. Dopo i netti successi contro Classe e Civitella, la formazione di mister Vezzoli ha frenato, facendosi imporre il pareggio a Fratta Terme, formazione considerata non di prima fascia, ma comunque ancora imbattuta. In agguato pronta ad approfittare di qualche passo falso c’è il San Pietro in Vincoli, che ospita il fanalino di coda Misano. Dopo 2 vittorie esterne, per l’undici di Matulli è propizia l’occasione per allungare. In cerca di soddisfazioni e di rivincita è la Del Duca Grama che, reduce dal ko interno contro il Verucchio, scende a Vergiano per affrontare la Stella Rimini che, a propria volta, ha iniziato la stagione col freno a mano, racimolando appena un punto. Alla ricerca della propria dimensione è anche il Classe che, dopo il traumatico avvio col Faenza (0-4 casalingo) si è ripreso, pareggiando col Fratta Terme, e sconfiggendo il Cervia. Ora i biancorossi devono affrontare la trasferta sul sintetico di Cattolica, dove ad attenderli ci sarà il Torconca. Anche il Cervia, dopo i 6 gol di Zavatta al debutto col Misano, tenta ora di sbloccarsi di nuovo, ospitando il Civitella con cui condivide il 13° posto in classifica. Infine il Cotignola, ultimo con un punto con Misano e Fratta Terme, e reduce da un pareggio 1-1 che grida vendetta contro il Bellariva (gol subito al 96’), ha servita l’occasione per spiccare il volo, ricevendo proprio i termali. Si gioca al ‘Dini e Salvalai’ di Massa Lombarda.