Solarolo per il riscatto

In Promozione si giocano domani, alle 15.30, le gare del 28° turno. È la terzultima giornata della stagione. Archiviato il discorso legato alla vittoria del girone D (il Massa Lombarda ha festeggiato con 4 turni di anticipo), i fari sono puntati sulla zona playoff e sulla zona retrocessione. Il Massa Lombarda gioca per l’onore e per la statistica a Portomaggiore contro la Portuense. Il campo principale è quello di Sant’Alberto, dove la Reno, quarta a quota 49 e reduce dal ko di Fosso Ghiaia, cerca di insidiare il 2° posto dell’Atletico Castenaso, che viaggia a +4. Anche il Solarolo è in cerca di riscatto dopo il ko interno contro il Cotignola. La formazione di mister Assirelli è di scena a Mesola in un potenziale scontro diretto in chiave playoff. Reno e Solarolo sono braccate dal San Pietro in Vincoli, che insegue a 2 lunghezze. L’undici di mister Vezzoli, reduce dal successo sullo Sparta Castel Bolognese, ha sulla carta un impegno agevole, dovendo render visita alla Libertas Castel San Pietro, penultima della classe. I castellani, in zona retrocessione, si giocano le ultimissime cartucce nel tentativo di agganciare la zona playout, che dista 6 punti.

Con la salvezza già praticamente acquisita, il Faenza ospita al ‘Bruno Neri’ l’Osteria Grande, 3° della classe a quota 51. Lo Sparta Castel Bolognese ha un po’ tirato i remi in barca (1 vittoria e 4 ko nelle ultime 5 giornate). I rossoblù sono attesi dal match più semplice della stagione, ospitando il fanalino di coda Argentana. Il match clou è tuttavia al ‘Dal Monte’ di Cotignola dov’è in arrivo il Fosso Ghiaia, per uno scontro diretto che sa molto di anticipo di ‘spareggio salvezza’. Le 2 squadre, annunciate peraltro in crescita, sono appaiate a quota 26 e condividono i 2 posti della zona playout. In palio, il vantaggio del fattore campo nell’eventuale spareggio. Nel girone E, il Cervia, 9° a +6 sulla zona playout, dopo aver sconfitto il Verucchio, tenta il bis a Fratta Terme per festeggiare in anticipo la salvezza.