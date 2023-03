"Sotto pressione andiamo il difficoltà"

Alle porte c’è la capolista. Domenica pomeriggio, alle 18, al Palacosta, arriva Vibo, e il match diventa di cartello. La Consar Rcm cercherà di mettere il bastone fra le ruote alla prima della classe, come peraltro già fece all’andata, contro pronostico, quando uscì dal Palamaiata con un punto. A 4 turni dalla fine della regular season, il sestetto di coach Marco Bonitta è ancora sospeso fra una salvezza da certificare (8 i punti di margine sul penultimo posto) e l’obiettivo dei playoff sempre alla portata (31 punti in classifica, come Grottazzolina ottava, e Cuneo nona, ma un numero inferiore di vittorie).

In casa giallorossa tiene ancora banco il ko interno 1-3 di domenica scorsa contro Cantù: "In linea di massima – ha spiegato Bonitta – le partite si vincono con una bella battuta e con un attacco importante. Quando abbiamo battuto e attaccato con efficacia, abbiamo giocato alla pari, vincendo anche un set. Poi però abbiamo giocato due set ‘complicati’, soprattutto il 1°, infarciti di errori. Nonostante la settimana molto buona di allenamenti, e nonostante il tentativo di variare alcune situazioni in corso d’opera, evidentemente la squadra, in alcuni elementi, è un po’ fragile. Partiamo sempre ad handicap, anche se un aspetto positivo è quello di aver vinto il 3° set in rimonta. Rispetto alle batoste incassate contro Cuneo e Porto Viro, in parte abbiamo reagito, anche se bisogna ammettere il valore dei nostri avversari".

Il tecnico giallorosso ha provato a mischiare le carte, attingendo a piene mani dalla panchina: "I palleggiatori hanno stili diversi e qualità che possono essere di volta in volta funzionali alla squadra. Anche i centrali hanno ruotato bene; in particolare Ceban ha dato un buon contributo. Anche in posto 4, ho cercato di variare un po’. Tuttavia, le indicazioni della settimana erano diverse". Le caratteristiche dei brianzoli hanno messo alle corde la truppa ravennate: "Cantù – ha proseguito Bonitta – non è una squadra aggressiva, ma è ‘creativa’, sa lavorare bene. Ed è la compagine più forte della A2 sulle azioni lunghe, che peraltro hanno vinto quasi tutte, anche con soluzioni pregevoli. Sono molto attenti in copertura, difendono. È una squadra fastidiosa, che lotta e che propone una spiccata personalità. Ci hanno messo una grande pressione. Il 1° set è ‘andato’ dopo 10-12 palle. Contro squadre del genere c’è bisogno di altro". Sulla posizione in classifica, Bonitta non ha dubbi: "Per quello che si è visto finora, siamo questi. Siamo una squadra che, se messa sotto pressione, va un po’ in difficoltà. Non abbiamo un attacco devastante; con la palla staccata da rete non siamo efficaci. In questo momento ci mancano un paio di giocatori ‘importanti’ in chiave offensiva. Poi, qualche punto debole ce lo abbiamo a muro. La nostra posizione in classifica rispecchia il valore. Siamo deve dovevamo essere. Speriamo di guadagnarci i punti salvezza, prima possibile".