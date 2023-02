Primo pari in campionato per il Russi che esce da Porto Potenza Picena con un 6-6 che lascia i ravennati in testa alla graduatoria del girone D di serie B. In verità non c’è rammarico per i 2 punti persi dagli arancioneri ma soddisfazione per aver acciuffato un pari quando ormai sembrava tutto finito, sul 6-4 per i locali con 1’ da giocare. Invece, dopo aver subito il doppio svantaggio con il portiere di movimento, il Russi non si dà per vinto, prova a rimontare e accorcia s6-5) grazie al solito Fuentes. Però Peralta viene espulso per fallo tecnico ma Bottacini, opta per giocarsela senza portiere, Babini rimane in campo al posto di Masetti: a 30’’ dal termine, dopo una bella azione corale, Spadoni segna il 6-6 e la sua tripletta personale che vale un preziosissimo punto. Risultati girone D (17ª g.): Cus Ancona-Buldog Lucrezia 1-3, Corinaldo-Cus Macerata 2-0, Cerreto d’Esi-Dozzese 2-12, Ternana-Grifoni 3-1, Eta Beta-Recanati 1-4, P. Picena-Russi 6-6. Riposa: Fut. Ancona. Classifica: Russi 37; Dozzese, Recanati 31; Ternana, B.Lucrezia 29; P. Picena 27; Futsal Ancona 25; Corinaldo, Grifoni 18; Cerreto d’Esi 17; C. Ancona, Eta Beta 11; C. Macerata 2.