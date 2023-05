Spareggio salvezza tra Castel San Pietro e Fosso Ghiaia

Tra sprint playoff e zona salvezza, l’ultimo turno di Promozione regala qualche emozione. Nel girone D, posto che i playoff non garantiscono la promozione diretta, ma una graduatoria per i ripescaggi, i fari sono puntati sulla zona retrocessione. Il campo principale è Castel San Pietro Terme, dove si gioca un autentico spareggio. I padroni di casa della Libertas sono al 14° e terzultimo posto con 24 punti, in piena zona retrocessione. Un gradino più in alto, in zona playout, c’è il Fosso Ghiaia (26). I bianconeri hanno dunque a disposizione 2 risultati su 3 per evitare la retrocessione e guadagnarsi il playout contro il Cotignola che, nel frattempo, ospita il fanalino di coda Argentana. "Siamo reduci da un paio di scivoloni – ha spiegato mister Alessandro Moregola (foto), costretto a rinunciare agli infortunati Marendon e Riviello – ma non meritavamo di capitolare. Faremo comunque di tutto per arrivare allo spareggio col Cotignola e giocarci la permanenza in categoria. Dovremo evitare ‘regali’, come nelle ultime giornate. All’andata finì 1-1, proprio in una di quelle giornate in cui avremmo meritato di vincere".

Avvincente è anche la corsa ai playoff. Solo la vice capolista Atletico Castenaso (55 punti) è certa del post season. Osteria Grande (54), Solarolo (52), San Pietro in Vincoli, Reno (51), e Mesola (50) si giocano gli altri 3 posti della griglia. Il Solarolo ha un compito non semplice, dovendo rendere visita al Faenza. A Mesola, dov’è in arrivo il San Pietro in Vincoli, va in scena uno scontro diretto da tripla. I padroni di casa devono vincere per forza, mentre agli ospiti non basta il pareggio per l’accesso ai playoff. Sulla carta, il compito più agevole ce l’ha la Reno che ospita il Placci Bubano, ormai in vacanza dopo aver raggiunto l’obiettivo della salvezza. La capolista Massa Lombarda chiude a Sesto Imolese, mentre lo Sparta Castel Bolognese ospita l’Atletico Castenaso. Nel girone E, il Cervia è di scena al ‘Ghezzi’ di Cesenatico contro il fanalino di coda Granata. Ai gialloblù serve un pareggio per la salvezza, ma, anche in caso di ko, il Sant’Ermete (2-2 e 0-0 negli scontri diretti, ma -7 nella differenza reti) dovrebbe ‘seppellire’ di gol il Bakia al ‘Moretti’ di Cesenatico.