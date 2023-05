Spettacolo Raggisolaris Dominata Ruvo: è finale playoff

Ruvo di Puglia

59

Blacks Faenza

79

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Ammannato 5, Burini 14, Valesin, Toniato ne, Pirani 4, Gatto 5, Ghersetti 17, Arnaldo 3, Sbaragli Gianlorenzo ne, Di Terlizzi ne, Sbaragli Gian Marco ne, Diomede 11. All.: Campanella

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 19, Vico 19, Poggi 2, Castellino 7, Voltolini 2, Molinaro 1, Petrucci 8, Aromando 11, Ragazzini ne, Pastore 10, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

Arbitri: Berlangieri - Marenna

Note. Parziali: 11-28; 25-47; 44-62. Tiri da 2: RU: 1437, FA: 1522; Tiri da 3: RU: 728, FA: 1125; Tiri liberi: RU: 1016, FA: 1623; Rimbalzi totali: RU: 33, FA: 40.

Chi ha detto che la perfezione non esiste? I Blacks volano in finale playoff grazie ad una serata da sogno, giocando un match incredibile in cui annichiliscono Ruvo di Puglia sin dalla prima azione. Ora giocheranno la finale contro la Real Sebastiani Rieti avendo il fattore campo a sfavore, con la vincente che accederà agli spareggi di Ferrara del 1618 giugno dove in palio ci saranno le due promozioni in A2. La serie dovrebbe iniziare nel week end e già in giornata dovrebbe essere comunicato il calendario ufficiale.

Primo tempo ai limiti della fantascienza per i Blacks che aggrediscono subito una Ruvo di Puglia presentatasi con un quintetto inedito dovendo fare a meno di Toniato, iniziando a crivellarla da tre punti senza sosta. Dopo 3’40’’ i Raggisolaris fanno registrare un 45 dall’arco che vale un vantaggio di 14-2. Il bello è che sono tutti i faentini a mettere i loro mattoncino e quando Castellino spara il 28-8 i Blacks suggellano un primo quarto da applausi. La musica non cambia, anzi. Tutti i giocatori vestono i panni dei tenori prendendosi a turno la scena, chi con i punti e chi con i rimbalzi. Aromando sotto canestro segna un gran canestro aggiungendoci un libero e i Blacks toccano addirittura il +25 (44-19) continuando a dominare. Ruvo di Puglia prova ad aggrapparsi a Ghersetti piazzando un break di 6-0 (25-44), ma Vico è chirurgico nel piazzare l’ennesimo tiro da tre per il 47-25 di fine periodo, togliendo fiducia ai pugliesi. I Blacks continuano a suonare una sinfonia perfetta e ad inaugurare il secondo tempo è ancora Vico con la tripla del 50-25 e poi lo imita Petrucci confezionando il +28 (55-27) sempre dall’arco.

A far calare il sipario già al 24’ è ancora la guardia argentina dalla lunetta siglando il 57-29 poi Poggi firma il 55-27. Faenza ha un comprensibile calo e i pugliesi si portano fino al 54-67 al 35’: è un fuoco di paglia perché Pastore risponde con il 69-54. Questa volta è davvero finita. I Blacks possono esultare per la loro prima finale playoff in serie B.

Luca Del Favero