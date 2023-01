S.Pietro in Vincoli, col Solarolo per avvicinarsi alla vetta

Dopo la sosta natalizia, il campionato di Promozione torna con le gare della prima giornata di ritorno. Nel girone D il weekend comincia oggi con un anticipo di grandissimo interesse per il vertice della classifica. A San Pietro in Vincoli – fischio d’inizio alle 15 – è in arrivo la capolista Solarolo. I padroni di casa (4 vittorie nelle ultime 5 gare del girone di andata) hanno risalito la classifica fino al 3° posto, e ora sferrano l’attacco per ridurre la distanza dalla vetta, che è di 4 lunghezze. I padroni di casa (che all’andata vinsero 2-0), hanno chiuso il 2022 con 4 vittorie di fila, riconquistando la vetta. Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre gare, a cominciare da un altro derby, stavolta in testacoda. Al ‘Dini e Salvalai’ infatti, il Massa Lombarda 2° della classe, ospita il Cotignola, scivolato in zona playout, ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione. I padroni di casa, persa la leadership della classifica per effetto del ko esterno di Sant’Alberto, si sono rimessi all’inseguimento.

Perentorio il 4-0 rifilato al Sesto Imolese prima della sosta, ma i punti di distanza dal Solarolo capolista restano 2. C’è aria di testacoda anche a Portomaggiore dove sale la Reno. Gli ospiti, quarti a quota 29, hanno solo 5 punti di ritardo dalla vetta. L’undici di mister Mariani, grande ‘mago’ di questa categoria, dovrà fare attenzione alla Portuense Etrusca (5 sconfitte e 1 vittoria nelle ultime 6 giornate), che difende l’11° posto, il primo fuori dalla zona playout. Un appuntamento da non fallire è quello con la vittoria per il Faenza che è in trasferta ad Argenta sul campo del fanalino di coda. La formazione di mister Folli, mai troppo continua, ha chiuso l’anno solare con 3 scivoloni (i playoff distano 5 lunghezze). Una buona occasione per allungare il passo è quella che ha lo Sparta Castelbolognese (9° a +6 dalla zona pericolo), nella trasferta di Sesto Imolese, dove se la vedrà contro la terzultima. Per il Fosso Ghiaia (10° a +3 sulla zona playout) c’è una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà. I bianconeri ospitano al ‘Vaienti’ l’Osteria Grande, quinta forza del girone, impegnata a difendere la posizione in zona playoff. Nel girone E, domani alle 14.30, il Cervia ospita la Sampierana. È un match di grande richiamo, perché al ‘Todoli’ arriva la nuova capolista che ha raggiunto il Gambettola dopo la vittoria nello scontro diretto.