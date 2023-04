Sprint fra Reno, Solarolo e S. Pietro in Vincoli Il Cervia cerca la salvezza matematica

Griglia playoff e griglia playout. Il campionato di Promozione che, domani, alle 15.30, torna con la penultima giornata di regular season, deve ancora scrivere diversi verdetti. Nel girone D, in chiave playoff – ‘coda’ che garantisce solo una graduatoria per eventuali ripescaggi – ci sono 4 squadre coinvolte, per 2 posti.

Col Massa Lombarda già promosso (64 punti); e con Atletico Castenaso e Osteria Grande (54) in pole position, restano Reno (50), Solarolo (49), San Pietro in Vincoli (48) e Mesola (47) a giocarsi i restanti 2 slot. Alla Reno tocca il compito più ingrato, ovvero quello di rovinare la festa del Massa Lombarda, che però non ha più nulla da chiedere a questo campionato. A Fruges, la formazione di Mariani punta al bersaglio grosso, dopo essere andata ad un passo dal successo interno contro l’Atletico Castenaso (2-2 al 90’ nell’ultima giornata prima della sosta). Impegno probante è anche quello che attende il Solarolo, nello scontro diretto casalingo contro l’Osteria Grande. Tra l’altro, i padroni di casa devono cancellare le ultime due infruttuose uscite contro Cotignola e Mesola. Gli ospiti invece, sono reduci da 2 vittorie di fila. In chiave playoff, la più immediata inseguitrice è il San Pietro in Vincoli, atteso dal derby casalingo contro il Faenza. Pur in flessione (6 punti nelle ultime 7 giornate), i padroni di casa restano un player importante e ambizioso, non fosse altro per i 52 gol realizzati, che valgono il 2° miglior attacco del girone. I manfredi invece, al riparo da ogni preoccupazione, possono giocare con la mente libera, non avendo più obiettivi di classifica. Stesso discorso per lo Sparta Castel Bolognese, che però diventa arbitro della salvezza, rendendo visita al Placci Bubano, in lotta per evitare i playout. Con le antenne dritte c’è il redivivo Cotignola (4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate) che – in zona playout a -3 dal Bubano – potrebbe ambire ancora alla salvezza diretta. Il Fosso Ghiaia invece ospita il Mesola, con l’obiettivo di restare in scia del Cotignola e preparare al meglio il playout.

Nel girone E il Cervia, cui manca veramente un dettaglio per la salvezza matematica, ospita – al ‘Soprani’ di San Zaccaria – la capolista Gambettola che, a propria volta, con una vittoria, festeggerebbe la promozione in Eccellenza con un turno di anticipo.